Ngoại hình thay đổi không nhận ra của diễn viên 21 tuổi

Trong bức ảnh mới lan truyền trên mạng xã hội, Kit Connor thay đổi khó nhận ra khi để râu tóc rậm rạp, được nhận xét là quá trưởng thành so với tuổi thật.

Theo The Express Tribune, mạng xã hội đang xôn xao trước bức ảnh mới nhất của ngôi sao Heartstopper Kit Connor. Tấm hình được chụp trong buổi tiệc tối tại nhà nhạc sĩ Elton John.

Connor xuất hiện với ngoại hình khác lạ, bụi bặm khó nhận ra. Diễn viên 21 tuổi diện quần jeans, áo thun và đi đôi bốt hầm hố. Đặc biệt, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về kiểu tóc và râu ria rậm rạp, che phủ gần như một nửa khuôn mặt ngôi sao sinh năm 2004. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra sốc với diện mạo hiện tại của Kit Connor. Nhiều người cho biết nếu không đọc bình luận, họ sẽ không thể nhận ra "bạch mã hoàng tử" bảnh bao và ngây thơ một thời trong Heartstopper.

Một số dân mạng suy đoán diện mạo bụi bặm, có phần già nua của nam diễn viên có thể do anh đang chuẩn bị cho các dự án phim sắp tới, như Romeo + Juliet hay A Long Winter.

Kit Connor thay đổi ngoại hình gây sốc. Ảnh: X.

Trước đó, Kit Connor từng gây xôn xao khi công khai là người song tính. Nam diễn viên trẻ chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân sau khoảng thời gian dài bị cáo buộc là queerbaiting (mạo nhận có liên quan tới cộng đồng LGBTQ+ để câu kéo sự chú ý).

"Tôi là người song tính. Xin chúc mừng vì đã ép buộc một người 18 tuổi phải công khai xu hướng tính dục của mình", anh tỏ ra bức xúc.

Việc diễn viên trẻ bị ép phải công khai xu hướng tính dục làm dấy lên làn sóng tranh luận trái chiều. Nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp bày tỏ đồng cảm và lên tiếng bảo vệ Kit Connor sau quyết định này.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người có thể xem Heartstopper và sau đó vui vẻ dành thời gian để suy đoán về xu hướng tính dục và phán xét người khác dựa trên định kiến cá nhân. Hy vọng rằng tất cả những người đó nên tự cảm thấy xấu hổ. Kit, em là một người rất tuyệt vời", Alice Oseman - tác giả bộ truyện tranh gốc Heartstopper lên tiếng.