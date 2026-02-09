Romeo Beckham mỉa mai anh trai?

Khi mâu thuẫn giữa anh trai và bố mẹ đang dâng cao, Romeo Beckham lại "thêm dầu vào lửa" khi khoe hình xăm tôn vinh gia đình.

Theo Page Six, Romeo Beckham gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh mới hôm 8/2. Con trai thứ của gia đình Beckham khoe quá trình đi "tậu" hình xăm mới tại một tiệm xăm ở London.

Romeo xăm chữ "family" (tạm dịch: Gia đình) ở sau gáy, ngay phía trên hình xăm cây thánh giá và đôi cánh thiên thần. Việc anh khoe hình xăm tôn vinh gia đình giữa thời điểm nhà Beckham đang lục đục nội bộ làm dấy lên bàn luận trái chiều. Nhiều người hâm mộ khen hình xăm mới của Romeo đẹp, trong khi số khác mỉa mai con trai thứ của Beckham đang cố ý "quậy đục nước" giữa thời điểm nhạy cảm.

"Đúng kiểu hình xăm mang tính 'tuyên ngôn'", một dân mạng bình luận.

Trong khi Romeo công khai theo phe gia đình, Brooklyn lại lần lượt che đi các hình xăm xăm tri ân bố mẹ và các em. Trước đó, chàng đầu bếp trẻ từng có hình xăm mỏ neo trên cánh tay phải với dòng chữ "Dad" (tạm dịch: Cha) in hoa ở chính giữa. Tuy nhiên mới đây, dân mạng phát hiện dòng chữ trên tay anh đã được che lại bằng hình ảnh khác.

Trong khi Brooklyn lần lượt xóa các hình xăm về các thành viên nhà Beckham, Romeo lại "tậu" thêm hình xăm mới tri ân gia đình. Ảnh: IGNV.

Brooklyn cũng che hình xăm tri ân mẹ trên ngực. Hình xăm tên các em ruột trên tay anh cũng bị che bằng một đường gạch đậm. Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail rằng Brooklyn đã trải qua liệu trình xóa xăm bằng laser, để hỗ trợ việc thay đổi các hình xăm.

Trước đó, con trai cả của Beckham gây chấn động dư luận khi tuyên bố không muốn làm lành với gia đình, đồng thời tố bố mẹ nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz trước thềm đám cưới năm 2022.

Brooklyn cũng cho biết một số thành viên trong gia đình Beckham từng không công nhận Nicola Peltz là người nhà. Những phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

David và Victoria đến nay vẫn chưa chính thức lên tiếng về các cáo buộc này.