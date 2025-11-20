Lý do 'Truy tìm long diên hương' gây sốt phòng vé

"Truy tìm long diên hương" có kịch bản đơn giản, dễ đoán. Nhưng chính sự kết hợp mượt mà giữa hành động và hài, cùng một số phát hiện lý thú giúp phim gây sốt những ngày qua.

Trong bối cảnh khán giả Việt “bội thực” những bộ phim kinh dị, tâm lý hay tình cảm gia đình, Truy tìm long diên hương xuất hiện như một luồng gió mới, với màu sắc thú vị khi pha trộn hai thể loại hài hước và hành động. Sự kết hợp này không phải lần đầu tiên được thử nghiệm trên màn ảnh Việt, song trước đó rất hiếm cái tên thực sự thành công.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra với bộ phim của đạo diễn Dương Minh Chiến. Vừa ra mắt, tác phẩm lập tức trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả, đặc biệt là người yêu phim những ngày qua. Những cột mốc phòng vé liên tục được Truy tìm long diên hương chinh phục, trước sự bất ngờ của giới quan sát.

Hài duyên, hành động 'đã'

Chuyện phim mở ra với những khung cảnh mộc mạc, bình yên mà cũng đầy nhộn nhịp của làng chài miền biển. Tại đây, loại sáp giá trị rất cao do cá nhà táng tạo ra - long diên hương - được dân làng tôn thờ, bảo vệ suốt nhiều đời, vì được coi là báu vật thiêng liêng của tổ tiên truyền lại.

Ngày kia, Tuấn (Ma Ran Đô) sau nhiều năm lên thành phố trở về quê nhà, lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất. Anh trai Tuấn - Tâm (Quang Tuấn) - quyết định lên thành phố tìm em trai, đem long diên hương trở về trước khi bị dân làng phát hiện.

Hành trình này gặp không ít chông gai, vì chẳng ai nắm chính xác thông tin Tuấn đang ở đâu. Càng trắc trở hơn khi Tuấn vướng vào rắc rối với băng đảng giang hồ đòi nợ, do Cường “liều” (Doãn Quốc Đam) cầm đầu.

Quang Tuấn và Ma Ran Đô đóng vai chính trong phim.

Tương tự nhiều phim hành động khác, Truy tìm long diên hương đặt dàn nhân vật vào một cuộc chạy đua với thời gian, giúp đẩy bầu không khí gấp gáp từ khá sớm. Chỉ còn 3 ngày là tới hội làng, nơi bí mật long diên hương bị đánh cắp không thể che giấu được nữa. Tâm buộc phải khẩn trương truy tìm cậu em ruột - người mà anh nửa tin nửa ngờ, không rõ vì sao lại có hành động xốc nổi như vậy.

Hành trình của Tuấn tất nhiên không đơn độc. Bên cạnh anh còn là người anh em chí cốt Hoàng (Hoàng tóc dài) và út Linh (Nguyên Thảo) cô gái làng lên thành phố bán cá đã lâu không gặp.

Bản thân Tuấn - trung tâm của mọi rắc rối - cũng có bí mật che giấu. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, cậu bị dụ dỗ vào con đường đỏ đen rồi túng quá hóa liều. Chỉ là Tuấn không ngờ người gài bẫy mình lại quá ranh ma, người mà cậu không thể ngờ mới là “trùm cuối".

Kịch bản Truy tìm long diên hương khá đơn giản, lại càng dễ tiếp cận với lối kể tuyến tính. Song, điều khiến một tác phẩm thoạt nhìn có vẻ “lạt nhách” lại hấp dẫn nhiều khán giả, nằm ở sự kết hợp hài hòa, thông minh và duyên dáng giữa hài với hành động.

Các mảng miếng gây cười trong phim xuất hiện tự nhiên, thể hiện qua đa dạng hình thức từ lời thoại, sự cố, tình huống bất ngờ cho tới diễn xuất… Điểm đặc biệt là đạo diễn biết cách chọn thời điểm gieo chúng khéo léo, khiến người xem có thể thoải mái bật cười trước những chi tiết vô tri, thậm chí có xu hướng bị làm lố mà vẫn duyên. Nhiều phim hài Việt trước đó thường xuyên mắc lỗi quăng miếng gượng ép, khiến sự hài hước dễ bị “bắt bài”, đôi khi gây “dội” với người xem.

Tiếng cười của Truy tìm long diên hương không xuất hiện bừa bãi, mà được cắt tỉa gọn gàng, sắc nét. Đạo diễn không kể lể, giải thích, mà để những tình huống này khiến khán giả thư giãn một cách tự nhiên nhất có thể.

Điểm cộng khác dành cho đứa con tinh thần của Dương Minh Chiến là yếu tố hành động nổi trội so với mặt bằng phim Việt. Không ngoa khi nói đây là tác phẩm nội địa có chất lượng cảnh hành động tốt bậc nhất từng ra rạp.

Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ đòi nợ.

Do Action C chỉ đạo, loạt cảnh này trong phim hiện lên hấp dẫn đến bất ngờ, dễ dàng gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của phim hành động Thành Long hay Châu Tinh Trì. Các thước phim đánh đấm được dàn dựng công phu với đa dạng màu sắc như cận chiến, những màn đánh hội đồng hay solo, lại vừa tận dụng tốt bối cảnh từ những sạp hàng trong góc chợ cho đến đường phố hay sào huyệt của băng đảng giang hồ...

Sự biến hóa linh hoạt của các cú máy khiến khán giả khó rời mắt trước ngón đòn của nhân vật, kết hợp thêm nhiều loại vũ khí từ gậy gộc, dao, dùi cui cho tới những món đồ tưởng như vô dụng. Phát hiện đắt giá của đạo diễn thể hiện ở chỗ biết cách chọn lựa và biến những chi tiết, dụng cụ tưởng như dễ bỏ qua trở thành chất liệu cho các cảnh hành động, truy đuổi hấp dẫn, đồng thời lại là mồi cho những màn quăng miếng hài theo hướng ít ai ngờ tới.

Hạn chế đáng tiếc

Bên cạnh nội dung đơn giản, khá dễ đoán, Truy tìm long diên hương đôi khi vẫn mắc lỗi trong cách kể chuyện. Biến cố ập đến sớm với tiết tấu nhanh, lại dồn dập cảnh hành động lẫn hài chọc cười, khiến chuyện phim đôi khi còn thiếu những khoảng lặng thực sự nghiêm túc để tâm lý nhân vật phát triển mạnh mẽ.

Phim có ý tưởng khi khai thác mâu thuẫn, hiểu lầm trong gia đình dẫn đến những bất đồng và sự ấm ức chôn giấu của người em trong suốt nhiều năm. Song, nút thắt tâm lý xử lý khá vội vàng và sơ sài, khi chỉ qua một cảnh hồi tưởng kèm lời thoại của nhân vật. Chính vì vậy, khúc mắc ngầm giữa hai anh em ruột tạo cảm giác chưa được giải quyết thấu đáo và triệt để.

Việc cố tình làm lố một số tình huống, chi tiết cũng khiến phim đôi khi đánh rơi logic, trở nên phi lý. Ví dụ điển hình là việc bộ ba nhân vật trong tình huống cấp bách cần "ăn trộm" long diên hương trong sào huyệt nhóm giang hồ trước khi bị chúng phát hiện, nhưng vẫn vô tư giỡn hớt, chỉ một chiếc tủ sắt nhỏ nhưng phá mãi chưa xong. Hay nhóm giang hồ chục người nhưng đánh mãi không hết. Một số nhân vật vừa ăn đòn chí mạng nhưng lập tức vài giây sau có thể hồi phục, hoạt động vô tư như chưa có chuyện gì...

Phim ẩn chứa một số thông điệp nhân văn, tích cực.

Một câu chuyện đơn giản, ngập hài và hành động rất dễ rơi vào cái bẫy "phim nhảm", vì chỉ chú trọng vào khía cạnh giải trí. May mắn là Truy tìm long diên hương đã đi đúng hướng khi cài cắm nhiều thông điệp tích cực, làm giàu những tầng nghĩa nội dung phim.

Ẩn sau câu chuyện tưởng như "vô tri" lại là sự cài cắm hợp lý về bài học thay đổi góc nhìn, để trở thành một phiên bản hoàn thiện của chính mình. Hành trình tìm lại "báu vật làng biển" cũng là khi Tuấn học cách thấu hiểu, nhìn nhận giá trị của bản thân một cách tích cực chứ không chỉ là đứa trẻ "thừa" trong con mắt của cha. Trong khi với Tâm, đó là công cuộc vượt ra khỏi cái bóng của cha để là một người anh có trách nhiệm, có tiếng nói độc lập.

Long diên hương không chỉ là món cổ vật không ai được chạm tới, mà trở thành vật dẫn kết nối dân làng, đánh thức sự nhân hậu trong trái tim mỗi người - vốn mới là ý nghĩa quan trọng nhất của nó. Hình ảnh dân làng già trẻ, gái trai đồng lòng khi con em của họ bị lũ cướp tấn công, đúng tinh thần "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" truyền tải thông điệp phim một cách mạnh mẽ. Nó càng trở nên tích cực hơn khi dân làng sẵn sàng buông tha, cứu người đầu sỏ đã gây ra bi kịch vì suy cho cùng, mạng người nào cũng có giá.

Ngoài ra, diễn xuất và tương tác tự nhiên, ăn ý của dàn cast cũng giúp người xem dễ rộng lòng bỏ qua những hạn chế của tác phẩm. Quang Tuấn, Hoàng Tóc Dài lẫn Ma Ran Đô đầy lăn xả ở những cảnh hành động. Nguyên Thảo sau nhiều nỗ lực cũng có một vai diễn duyên dáng đáng nhớ. Chính sự tung hứng nhịp nhàng của cast trẻ giúp Truy tìm long diên hương trở nên lôi cuốn hơn hẳn. Hiện tại, phim đang băng băng tiến đến cộc mốc phòng vé trăm tỷ.