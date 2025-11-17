Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim của Bình Bồng Bột dừng chiếu

  • Thứ hai, 17/11/2025 09:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Phá đám: Sinh nhật mẹ" rời rạp với doanh thu 5,5 tỷ đồng, sau gần 3 tuần chiếu. Ra mắt vào lúc trị trường thấp điểm, bộ phim của Bình Bồng Bột chưa được đón nhận như kỳ vọng.

Phá đám: Sinh nhật mẹ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 5,5 tỷ đồng, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Đây là thành tích khá khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt năm 2025.

Những ngày qua, tác phẩm chỉ còn rất ít suất chiếu trước sức ép từ loạt phim mới, lượng vé bán ra nhỏ giọt. Trên mạng xã hội, ê-kíp trước đó đã thông báo về việc phim rời rạp sau ngày 17/11.

"Mười ngày sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim đã may mắn tao ngộ biết bao tri âm, tri kỷ. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những bình luận, từ báo chí, mạng xã hội hay những lời động viên, góp ý từ quý vị đã thực sự sưởi ấm tâm hồn của chúng tôi", ê-kíp chia sẻ.

binh bong bot anh 1

Phim rời rạp với doanh thu 5,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC.

Công chiếu từ 31/10, Phá đám: Sinh nhật mẹ là phim điện ảnh đầu tiên mà Bình Bồng Bột ngồi ghế đạo diễn. Trước đó, anh cùng ê-kíp từng chấp bút cho không ít bộ phim ăn khách, đơn cử như Mai (2024), Em và Trịnh (2022), Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử (2020)...

Tác phẩm cho thấy tâm huyết của đạo diễn cùng ê-kíp, có một số ý tưởng thú vị song đáng tiếc lại để lộ những hạn chế trong cách kể chuyện. Khán giả nhận xét phim lẫn lộn nhiều màu sắc, từ hài đen, gia đình, chính kịch, thậm chí đôi lúc còn phảng phất màu sắc hành động hay nhạc kịch. Dẫu vậy, màn trình diễn của dàn cast vẫn khá tròn trịa.

Doanh thu 5,5 tỷ đồng nhiều khả năng sẽ khiến nhà sản xuất Phá đám: Sinh nhật mẹ chịu khoản thua lỗ không nhỏ. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bình Bồng Bột cho hay: "Tôi áy náy với những nhà đầu tư đã rót tiền cho mình làm bộ phim đầu tay. Doanh thu rạp chưa như kỳ vọng, khiến phim còn một chặng đường dài nữa mới hòa vốn. Tôi cảm thấy mình nợ tất cả một ân tình lớn".

