Váy 'dạ dày bò' của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh đang trở thành tâm điểm bàn luận, sau khi diện chiếc váy được nhận xét trông như dạ dày bò tới thảm đỏ ra mắt phim "Wicked 2" ở Singapore.

Theo tờ HK01, dàn cast của phần 2 Wicked, gồm Dương Tử Quỳnh, Ariana Grande và Cynthia Erivo, mới đây xuất hiện tại Universal Studios Singapore để tham dự buổi ra mắt phim.

Tại sự kiện, Dương Tử Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc váy với thiết kế bị nhận xét kỳ quặc. Trang phục cầu kỳ thuộc nhà mốt Iris van Herpen có phần thân trên ôm sát, phía dưới là chân váy bồng bềnh với tông màu nâu xám chủ đạo. Dương Tử Quỳnh để kiểu tóc bob trẻ trung, cá tính, phối thêm dây chuyền tạo điểm nhấn cho phần thân trên.

Chiếc váy "dạ dày bò" mà Dương Tử Quỳnh mặc lên thảm đỏ ra mắt phim. Ảnh: IGNV.

Chiếc váy của Dương Tử Quỳnh bị dân mạng nhận xét trông giống như dạ dày bò, từ màu sắc tới kết cấu. Thiết kế mà nữ diễn viên gạo cội diện tại sự kiện ra mắt phim nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến trêu chọc chiếc váy không phù hợp, khiến chủ nhân tượng vàng Oscar xuất hiện cồng kềnh, trông như vừa bước ra từ tiệm lẩu bò.

"Tôi không thể nhịn cười được, nhìn y như cô ấy đang mang dạ dày bò lên người vậy", "Nhìn bộ váy mà thấy đói bụng", "Dương Tử Quỳnh vừa bước ra từ tiệm lẩu bò"... là một số bình luận hài hước của dân mạng.

Bên cạnh đó, cũng có luồng ý kiến cho rằng trang phục trễ nải với phần ngực khoét sâu không phù hợp với Dương Tử Quỳnh, khiến cô để lộ gân xanh và phần thân trên hơi xương xẩu.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, có sự nghiệp thành công với các bộ phim đình đám như Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, Hồi ức một Geisha, Sunshine, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Reign of Assassins hay The Lady…

Với vai chính trong Everything Everywhere All at Once (2022), cô giành được giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc và trở thành người châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này.

Dương Tử Quỳnh từng kết hôn với Dickson Poon - người đồng sáng lập D&B Films - vào năm 1987. Sau 5 năm chung sống, hai người ly hôn. Năm 2004, diễn viên bắt đầu hẹn hò Jean Todt - CEO của Scuderia Ferrari và sau đó là chủ tịch FIA. Theo Elle, hai người gặp nhau khi Dương Tử Quỳnh quay quảng cáo cho Ferrari ở Thượng Hải. Tháng 7/2004, họ đính hôn rồi tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2023, sau 19 năm bên nhau.