Kim Soo Yong bất tỉnh khi đang quay phim

Diễn viên hài bất ngờ mất ý thức và ngã quỵ trong lúc ghi hình, sau đó được đưa tới bệnh viện. Tình trạng của ông hiện đã cải thiện.

Theo tờ Chosun, hôm 16/11, công ty quản lý Media Lab Seeso thông báo về tình trạng sức khỏe của Kim Soo Yong. Media Lab Seeso cho biết nam diễn viên hài đột nhiên bất tỉnh khi đang ghi hình một dự án vào hôm 13/11. Sau đó, ông được chuyển đến bệnh viện và đang dần hồi phục.

Kim Soo Yong ngã quỵ khi đang ghi hình một dự án. Ảnh: Chosun.

“Soo Yong đã tỉnh lại. Anh ấy bắt đầu có thể sử dụng điện thoại di động và nói chuyện. Trong thời gian tới, Soo Yong sẽ tập trung vào điều trị và phục hồi. Chúng tôi sẽ làm hết sức để nghệ sĩ sớm hồi phục”, phía công ty quản lý thông báo.

Cùng ngày, tờ News1 tiết lộ Kim Soo Yong ngất xỉu khi quay nội dung YouTube tại huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi. Danh hài sau đó được các nhân viên y tế hô hấp nhân tạo rồi chuyển đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Hanyang ở Guri.

Sau khi tỉnh lại, Kim Soo Yong được chuyển vào phòng hồi sức. Ngôi sao sinh năm 1966 sẽ tiếp tục trải qua các xét nghiệm và điều trị chuyên sâu những ngày tới.

Kim Soo Yong bắt đầu sự nghiệp khi đoạt giải tại cuộc thi hài kịch của KBS lần thứ nhất năm 1991 và trở thành nghệ sĩ hài khóa 7 của KBS. Hiện ông hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với những nội dung hài trên kênh YouTube của công ty.