Justin Bieber đau đớn

Trên livestream mới đây, giọng ca "Bad Honey" tiết lộ bị chấn thương khá nghiêm trọng khi chơi ván điện, khiến anh đau đớn mỗi khi cử động.

Theo Page Six, Justin Bieber mới đây gây chú ý khi livestream 4 tiếng trên nền tảng Twitch. Nam ca sĩ tiết lộ bị chấn thương khá nghiêm trọng sau khi chơi ván điện Onewheel, khiến anh cảm thấy đau đớn mỗi khi cử động.

“Tôi đã bị ngã nghiêng người xuống khi đang chơi Onewheel và tiếp đất ngay phần hông. Xương sườn của tôi đau đớn dữ dội. Cơn đau hành hạ tôi kinh khủng lắm. Tôi chỉ đang cố tỏ ra bình tình thôi nhưng sự thực là nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ tôi hát, cười hay làm gì cũng cảm thấy đau", hoàng tử nhạc pop tâm sự với người hâm mộ.

Dù vậy, Justin Bieber gần đây vẫn tiếp tục buổi diễn tập trực tiếp cho Lễ hội âm nhạc Coachella 2026.

Trước đó, hồi mùa hè năm nay, chủ nhân hit Sorry cũng từng bị bắt gặp chấn thương ở chân. Justin xuất hiện tại West Hollywood, California với một chiếc nẹp gối màu đen quấn quanh chân trái. Việc nam ca sĩ liên tục gặp chấn thương khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

Justin kể về chấn thương trên livestream kéo dài 4 tiếng.

Thời gian qua, Justin Bieber khá cởi mở khi chia sẻ nhiều chuyện cá nhân và gia đình khi livestream trên nền tảng Twitch. Hồi tháng mười, ca sĩ từng tiết lộ về một khoảnh khắc “căng thẳng” trong lúc bà xã Hailey hạ sinh con trai. Trong buổi livestream, Justin cho biết đã tranh cãi với bà đỡ khi vợ anh lâm bồn. Trước những phản ứng thái quá của chồng, Hailey yêu cầu anh bình tĩnh và xin lỗi bà đỡ.

Hồi tháng 10, Justin Bieber cũng gây chú ý khi cùng bà xã tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của bạn thân Kendall Jenner. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ tấm hình ngọt ngào chụp cùng Hailey lên mạng xã hội.

Trước đó không lâu, giọng ca Sorry được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026, với thù lao hơn 10 triệu USD - mức cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.

Vé của cả hai cuối tuần Coachella 2026 đã bán hết chỉ trong vài giờ, và buổi biểu diễn của Justin Bieber được hứa hẹn là “một màn trình diễn mang tính biểu tượng của thế hệ”.