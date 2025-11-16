Ảnh đế Kim Kê trẻ nhất lịch sử

Dịch Dương trở thành ảnh đế trẻ nhất lịch sử giải Kim Kê, nhận cúp nam diễn viên xuất sắc khi mới 24 tuổi.

Theo China Times, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38 đã khép lại vào tối 15/11. Giải nam diễn viên xuất sắc được trao cho Dịch Dương Thiên Tỉ, với vai diễn Xuân Hòa trong bộ phim Tôi nho nhỏ. Anh đồng thời trở thành ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử Kim Kê, nhận cúp khi mới 24 tuổi. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Lưu Diệp, khi giành ngôi ảnh đế ở tuổi 26.

Phát biểu nhận giải, Dịch Dương Thiên Tỉ chia sẻ: “Chúng tôi là đoàn phim vận hành như một gia đình, đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Tôi được chọn debut khi 12 tuổi, đến nay đã hoạt động 12 năm. Rất vinh hạnh khi được bước vào nghề diễn viên. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng và mang đến những bộ phim chạm tới khán giả”.

Trước đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã 4 lần được đề cử tại giải Kim Kê.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Tống Giai. Ảnh: Weibo.

Ảnh hậu Kim Kê năm nay thuộc về Tống Giai, với vai Vương Thiết Mai trong phim Những điều tốt đẹp. Đây cũng là lần thứ hai cô nhận danh hiệu này. Bộ phim đạt điểm 9.1/10 trên Douban với hơn 90.000 lượt chấm, trở thành một trong những tác phẩm có điểm chất lượng cao nhất năm.

“Biết ơn mỗi nhân vật đã gặp và mỗi cộng sự đã đồng hành, chính họ đã tạo nên tôi. Cũng xin cảm ơn tất cả khán giả đã bước vào rạp và ủng hộ chúng tôi. Năm nay là dịp kỷ niệm 120 năm điện ảnh Đại Lục. Được nhận vinh dự này vào thời điểm đặc biệt như vậy, tôi thấy vô cùng biết ơn và may mắn. Chúng ta, những người làm điện ảnh, hãy cùng cố gắng và chúc điện ảnh Đại Lục ngày càng phát triển”, Kim Giai chia sẻ, đồng thời lần lượt gọi tên các bạn diễn khi nhận giải.

Kim Kê ra đời năm 1981, là một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Trung Quốc. Lễ trao giải này tôn vinh 20 hạng mục dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ có đóng góp nổi bật với ngành điện ảnh trong năm, được ví như Oscar của Trung Quốc.

Tại Kim Kê năm nay, giải nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về nghệ sĩ 61 tuổi Viên Phú Hoa. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Chung Sở Hi. Bom tấn hoạt hình Na Tra: Ma đồng náo hải giành giải phim hoạt hình xuất sắc.