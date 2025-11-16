BTV Hoài Anh lên tiếng vụ bị giả mạo

Trang Facebook giả mạo Hoài Anh hiện đã bị khóa. Trước đó, nữ BTV kêu gọi khán giả giúp cô báo cáo những trang giả nhằm mục đích trục lợi.

Tối 15/11, BTV Hoài Anh đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, cho biết tài khoản Facebook giả mạo cô đã bị khóa, sau 1 ngày cô kêu gọi khán giả report (báo cáo).

"Điều đó có được là nhờ sự chung tay nhiệt tình của mọi người. Sau đúng 1 ngày kể từ khi Hoài Anh đăng bài kêu gọi cả nhà mình cùng góp sức, với rất nhiều report của mọi người, vào chiều nay, Facebook đã chính thức thông báo gỡ bỏ trang giả mạo kia", nữ BTV chia sẻ.

BTV Hoài Anh thông báo tài khoản giả mạo cô đã bị khóa. Ảnh: FBNV.

Hoài Anh bày tỏ: "Như vậy là chúng mình đã cùng nhau góp phần làm giảm bớt một mối nguy cơ lừa đảo. Mong mọi người tiếp tục chung tay cùng Hoài Anh để ngăn chặn, giảm thiểu những nguy cơ lừa đảo cho mình và người khác".

Sau cùng, cô gửi lời cảm ơn tới khán giả và những người đã chung tay hỗ trợ.

Trước đó, trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh chia sẻ về việc bị nhiều tài khoản giả mạo hình ảnh để đi lừa đảo. Những trang giả mạo này đặt tên giống cô và đăng lại gần như toàn bộ hình ảnh, bài viết của nữ BTV trên trang chính chủ. Thậm chí, có trang sở hữu hàng chục nghìn lượt theo dõi, rất dễ gây nhầm lẫn.

Hoài Anh cho biết những ngày qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp cảnh báo về các trang giả mạo này. Một trang trong số đó còn kêu gọi khán giả chuyển tiền để đầu tư chứng khoán. Cô khẳng định chỉ sử dụng một tài khoản Facebook cá nhân có tích xanh với tên "Nguyen Hoai Anh", cùng một fanpage "Biên tập viên Hoài Anh" mới lập hồi tháng 10.

Ngoài BTV Hoài Anh, loạt sao Việt như Hòa Minzy, Đức Phúc, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân... đều từng phài đăng bài cảnh báo khán giả.

Việc người nổi tiếng bị giả mạo là vấn nạn đã kéo dài nhiều năm nhưng khó xử lý triệt để. Theo luật sư, vấn đề này giống một "cuộc chiến" mà nghệ sĩ thường xuyên ở thế bị động, phải chạy theo để xử lý hậu quả. Để giảm thiểu rủi ro từ vấn nạn giả mạo, nghệ sĩ cần tập trung xây dựng các kênh truyền thông chính thức, đồng thời thường xuyên thông tin đến khán giả.