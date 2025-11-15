Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bi Rain lột áo, trình diễn sexy

  • Thứ bảy, 15/11/2025 23:25 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tại lễ hội nước diễn ra ở TP.HCM tối 15/11, Bi Rain gây sốt với màn lột áo, khoe thân hình cơ bắp trên sân khấu.

Tối 15/11, Bi Rain khiến mạng xã hội bùng nổ với set diễn kéo dài 30 phút tại sự kiện WATERBOMB ở TP.HCM. Sự xuất hiện của nam ca sĩ khiến khán giả hò reo phấn khích. Anh diện trang phục tông đen nam tính, thể hiện nhiều vũ đạo sexy trên sân khấu.

Bi Rain khiến đám đông hào hứng với màn lột áo, khoe cơ bắp rắn chắc ở tuổi tứ tuần. Loạt khoảnh khắc ngôi sao sinh năm 1982 cởi trần, thể hiện những động tác vũ đạo được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận. Dân mạng nhận xét ông xã Kim Tae Hee vẫn nổi bật trên sân khấu mỗi lần xuất hiện, biết cách khuấy động đám đông bằng những màn trình diễn bốc lửa.

Bi Rain anh 1Bi Rain anh 2

Bi Rain khiến khán giả thích thú với màn trình diễn cuồng nhiệt.

Đây là lần thứ 5 Bi Rain đến Việt Nam. Lần gần nhất, nghệ sĩ từng góp mặt tại đại nhạc hội "We * Friend", diễn ra vào tháng 6/2019 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sinh năm 1982, Bi Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng 6 người vào năm 1998. Nhóm tan rã trong vòng một năm. Sau đó, anh ký hợp đồng với JYP Entertainment và trở nên nổi tiếng. Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Nam ca sĩ cưới diễn viên Kim Tae Hee vào năm 2017, sau 5 năm hẹn hò. Họ có hai con gái. Khối bất động sản chung của cặp sao đã vượt mức 10 triệu USD, theo thống kê trên Celebrity Net Worth.

WATERBOMB TP.HCM 2025 với dàn nghệ sĩ quốc tế gồm Bi Rain, B.I, Hwasa và EXID. Sự kiện cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, HIEUTHUHAI và Quang Hùng MasterD.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Bi Rain Thành phố Hồ Chí Minh EXID WATERBOMB WATERBOMB HCM Tóc tiên hieuthuhai

