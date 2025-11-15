Bi Rain lột áo, trình diễn sexy

Tại lễ hội nước diễn ra ở TP.HCM tối 15/11, Bi Rain gây sốt với màn lột áo, khoe thân hình cơ bắp trên sân khấu.

Tối 15/11, Bi Rain khiến mạng xã hội bùng nổ với set diễn kéo dài 30 phút tại sự kiện WATERBOMB ở TP.HCM. Sự xuất hiện của nam ca sĩ khiến khán giả hò reo phấn khích. Anh diện trang phục tông đen nam tính, thể hiện nhiều vũ đạo sexy trên sân khấu.

Bi Rain khiến đám đông hào hứng với màn lột áo, khoe cơ bắp rắn chắc ở tuổi tứ tuần. Loạt khoảnh khắc ngôi sao sinh năm 1982 cởi trần, thể hiện những động tác vũ đạo được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận. Dân mạng nhận xét ông xã Kim Tae Hee vẫn nổi bật trên sân khấu mỗi lần xuất hiện, biết cách khuấy động đám đông bằng những màn trình diễn bốc lửa.

Bi Rain khiến khán giả thích thú với màn trình diễn cuồng nhiệt.

Đây là lần thứ 5 Bi Rain đến Việt Nam. Lần gần nhất, nghệ sĩ từng góp mặt tại đại nhạc hội "We * Friend", diễn ra vào tháng 6/2019 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sinh năm 1982, Bi Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng 6 người vào năm 1998. Nhóm tan rã trong vòng một năm. Sau đó, anh ký hợp đồng với JYP Entertainment và trở nên nổi tiếng. Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Nam ca sĩ cưới diễn viên Kim Tae Hee vào năm 2017, sau 5 năm hẹn hò. Họ có hai con gái. Khối bất động sản chung của cặp sao đã vượt mức 10 triệu USD , theo thống kê trên Celebrity Net Worth.

WATERBOMB TP.HCM 2025 với dàn nghệ sĩ quốc tế gồm Bi Rain, B.I, Hwasa và EXID. Sự kiện cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, HIEUTHUHAI và Quang Hùng MasterD.