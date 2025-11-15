Chiếu 'Mưa đỏ' ở Pháp

"Mưa đỏ, "Tử chiến trên không" cùng 15 bộ phim Việt khác được lựa chọn để chiếu trong tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng”, diễn ra tại rạp Le Grand Rex, Paris.

Buổi họp báo ra mắt tuần phim Việt Nam tại Paris, Pháp diễn ra vào chiều 14/11. Sự kiện có sự góp mặt của ông Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp; ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và bà Nguyễn Phương Dung - nguyên phó cục trưởng Cục Điện ảnh.

17 bộ phim Việt Nam sẽ được chiếu trong tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng”. Ảnh: VFDA.

Được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” chính thức diễn ra tại rạp Le Grand Rex, Paris - một trong những rạp chiếu phim mang tính biểu tượng của châu Âu, được Time Out bình chọn là rạp chiếu phim đẹp nhất thế giới.

Đây là hoạt động mở đầu của chuỗi chương trình văn hoá “Việt Nam - Bản giao hưởng tình yêu” do AVSE Global khởi xướng, nhằm giới thiệu, quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Diễn ra trong khoảng thời gian từ 5/12-12/12, tuần lễ phim sẽ giới thiệu 17 bộ phim được tuyển chọn bởi hội đồng chuyên môn, phản ánh phần nào hành trình 50 năm phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn 1975-2025.

Một số cái tên nổi bật xuất hiện trong danh sách này là Mưa đỏ và Tử chiến trên không - hai bộ phim gây sốt rạp Việt cách đây không lâu. Đây cũng là hai bộ phim được lựa chọn để chiếu khai mạc. Ngoài ra, còn có nhiều tác phẩm với thể loại đa dạng, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Bao giờ cho đến tháng mười, Song Lang, Tướng về hưu, Cu li không bao giờ khóc…

BTC chia sẻ mục đích của tuần phim là hướng tới khán giả nước ngoài, những người mong muốn tìm hiểu về điện ảnh Việt Nam. Chính vì vậy, dù chỉ là một tuần phim nhưng BTC đã nỗ lực xây dựng nó như một "liên hoan phim thu nhỏ", quảng bá qua trang web hay nhiều phương tiện truyền thông và cả mạng xã hội, nhằm mục đích lan tỏa tới thật nhiều người xem.