Phim của Doãn Quốc Đam dẫn đầu phòng vé

Trong 2 ngày mở bán suất chiếu đặc biệt, "Truy tìm long diên hương" vươn lên vị trí top 1 phòng vé. Phim đang nhận phản hồi tương đối tích cực về chất lượng.

Truy tìm long diên hương chính thức công chiếu hôm 14/11, song mở bán các suất chiếu đặc biệt từ 2 ngày trước đó. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim hài/hành động đang tạm dẫn đầu phòng vé, soán ngôi vương của phim ngoại Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc.

Trong ngày 13/11, Truy tìm long diên hương mang về gần 4 tỷ đồng trên khoảng 3.000 suất chiếu. Dù chưa chính thức công chiếu, tác phẩm đã dắt túi 8 tỷ đồng - thành tích khá bất ngờ bởi trước đó, phim không được quảng bá rầm rộ. Bộ phim có Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam dự kiến sẽ tiếp tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp cuối tuần mở màn.

Trên mạng xã hội, Truy tìm long diên hương nhìn chung nhận phản hồi tương đối tích cực. Phim có kịch bản dễ tiếp cận, kết hợp nhiều tình huống hài và hành động khiến câu chuyện hấp dẫn hơn. Nhiều ý kiến nhận xét tác phẩm mang màu sắc phim hài Châu Tinh Trì.

Ma Ran Đô và Quang Tuấn trong phim. Ảnh: NSX.

Truy tìm long diên hương do Dương Minh Chiến đạo diễn, xoay quanh sự kiện báu vật làng biển bị đánh cắp, mở ra cuộc hành trình truy tìm kịch tính. Phim gắn nhãn 16+, với thời lượng dài 103 phút.

Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Doãn Quốc Đam - cái tên vốn quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Trong phim, anh hóa thân phản diện là "trùm giang hồ", cầm đầu băng cướp khét tiếng. Ngoài Doãn Quốc Đam, phim còn quy tụ hai gương mặt quen thuộc với khán giả Việt thời gian qua là Ma Ran Đô và Quang Tuấn.

Truy tìm long diên hương là phim điện ảnh thứ 3 trong năm 2025 mà Ma Ran Đô tham gia, sau hai tác phẩm rất thành công là Nụ hôn bạc tỷ và Tử chiến trên không. Diễn viên được nhận xét khá triển vọng, với ngoại hình sáng, diễn xuất cũng cải thiện sau mỗi dự án.

Trong khi, Quang Tuấn liên tục xuất hiện trong các phim Quỷ cẩu, Quỷ nhập tràng, Địa đạo cho tới gần nhất là Nhà ma xó. Là diễn viên có thực lực và kinh nghiệm, song các dự án phim Quang Tuấn tham gia có chất lượng khá trồi sụt.