Vì sao loạt phim Việt có doanh thu thảm hại?

Hàng loạt phim Việt ra mắt trong khoảng một tháng đổ lại, nhưng hầu hết đều không đạt doanh thu khả quan. Nhiều tác phẩm được đánh giá tốt vẫn chịu cảnh ế vé, nguy cơ thua lỗ.

Sau hai cú hích phòng vé Mưa đỏ và Tử chiến trên không, người yêu điện ảnh Việt thở phào trước những tín hiệu khởi sắc, báo hiệu sự phất lên về doanh thu của thị trường giai đoạn cuối năm 2025.

Nhưng ngoài dự đoán, Tử chiến trên không hạ nhiệt cũng là lúc rạp Việt nguội lạnh. Loạt dự án nội địa nối đuôi nhau trình làng rồi đồng loạt gặp cảnh bế tắc ở phòng vé. Trong vòng hơn một tháng, có 10 phim Việt với đa dạng thể loại được tung ra. Song "mẫu số chung" của chúng là thành tích kém khả quan. Thậm chí, có những tác phẩm phải rời rạp chỉ sau 2-3 tuần chiếu.

Nghịch lý phim tốt vẫn lỗ

Khoảng một tháng đổ lại, rạp Việt chứng kiến “cơn mưa” phim nội địa ra mắt. Hiếm khi nào phòng vé lại chật chội như thế, khi mỗi tuần, bình quân lại có khoảng 2-3 phim nội địa mới ra mắt.

Hiện tại, có tới 8 phim Việt công chiếu là Cục vàng của ngoại, Cải mả, Nhà ma xó, Phá đám: Sinh nhật mẹ, Thai chiêu tài, Trái tim què quặt, Bịt mắt bắt nai và Tử chiến trên không. Phải nhấn mạnh trong lịch sử, chưa từng có hiện tượng 8 phim nội địa cùng giành giật miếng bánh ngọt thị phần rạp, kể cả là các mùa Tết - khoảng thời gian được cho là sôi động nhất của thị trường.

“Chật chội” là vậy, nhưng nghịch lý là phòng vé lại đang chứng kiến cảnh tượng ảm đạm hiếm thấy. Phân tích từ Box Office Vietnam cho hay thị trường phim rạp đang ở giai đoạn thấp điểm nhất năm, doanh thu chạm đáy.

3 ngày cuối tuần 31/10-2/11, tổng doanh thu phòng vé chỉ đạt 26,6 tỷ đồng - con số thấp nhất 2025. Không bộ phim nào chạm tay đến mốc 10 tỷ đồng , vốn là thành tích rất dễ vượt qua.

Dịp cuối tuần gần nhất (7/11-9/11), tổng doanh thu phòng vé theo ghi nhận ở mức 28,2 tỷ đồng - không cải thiện hơn là bao. Lại thêm một tuần, rạp Việt không xuất hiện cái tên nào vượt mốc 10 tỷ doanh thu. 8 phim Việt cùng công chiếu, nhưng tất cả đều chìm sâu dưới bảng tổng sắp, không lọt nổi top 3. Các vị trí dẫn đầu đều thuộc về phim ngoại - điều không xảy ra suốt khoảng thời gian dài.

Phim Việt ra mắt ồ ạt nhưng doanh thu làng nhàng.

Sau Tử chiến trên không, cái tên có thành tích khả quan nhất những tuần qua là Cục vàng của ngoại ( 81 tỷ đồng - tính đến ngày 13/11). Nhưng sau nhiều tuần ra mắt, bộ phim do Khương Ngọc đạo diễn đã giảm nhiệt sâu, tốc độ kiếm tiền hiện tại khá chậm chạp.

Từng được dự đoán sẽ dễ dàng xô đổ cột mốc phòng vé trăm tỷ nhờ hiệu ứng truyền thông và phản hồi tích cực ở tuần chiếu đầu tiên, việc Cục vàng của ngoại không thể bứt phá về thành tích khiến người yêu phim lẫn giới chuyên môn bất ngờ. Chỉ xét doanh thu, phim dù đạt thành tích khả quan vẫn là bước lùi so với Chị dâu - bộ phim không lâu trước đó của Khương Ngọc.

Ngoài Cục vàng của ngoại, loạt phim Việt khác không rủ mà gặp đều đồng loạt “ngã ngựa”. Cải mả có sự tham gia của Thiên An từng dẫn đầu phòng vé trong tuần mở màn, rồi “tụt dốc không phanh” ở tuần kế tiếp và hiện mới chạm mốc doanh thu 19 tỷ. Con số này kém xa so với kỳ vọng của đoàn phim, bởi nếu trừ đi phí sản xuất, phát hành và quảng cáo, gần như không thể sinh lãi.

Nhà ma xó khai thác chủ đề tình cảm gia đình, vốn là công thức ăn khách trên màn ảnh Việt, song thành tích cũng làng nhàng, khoảng 18 tỷ đồng . Với những đánh giá tiêu cực về chất lượng, phim nhanh chóng giảm nhiệt từ tuần chiếu thứ 2 và tới nay doanh thu đã chững lại, dự kiến rời rạp trong ít ngày tới.

Một phim Việt “thảm họa” khác là Bịt mắt bắt nai thậm chí còn đối diện thất bại nặng nề, khi sau gần 2 tuần ra mắt mới dắt túi chưa đầy 700 triệu đồng - con số thấp thuộc hàng kỷ lục năm nay.

Phim chất lượng kém thất thu không phải chuyện khó hiểu, song điều khiến giới chuyên môn băn khoăn là nhiều cái tên được đánh giá tốt vẫn rơi vào cảnh hẩm hiu.

Phá đám: Sinh nhật mẹ do Bình Bồng Bột giám chế từng được kỳ vọng tạo đột phá nhờ kịch bản khá và dàn diễn viên thực lực, nhưng thực tế đang đối diện khả năng thua lỗ lớn. Sau hai tuần công chiếu, phim chỉ đạt doanh thu 5,5 tỷ đồng . Ê-kíp những ngày qua cũng thông báo tác phẩm sắp gói ghém lại hành trình phòng vé.

Hai bộ phim 18+ mới cùng ra mắt tuần qua là Thai chiêu tài (Trần Nhân Kiên) và Trái tim què quặt (Quốc Công) cũng chịu chung cảnh bị khán giả lạnh nhạt trên sân nhà. Mới ra mắt không lâu, cả hai đã chỉ còn lại rất ít suất chiếu, doanh thu ảm đạm. Thai chiêu tài mới kịp mang về gần 3 tỷ đồng , còn Trái tim què quặt loay hoay trước mốc doanh thu 1 tỷ.

Thai chiêu tài là bất ngờ lớn với dòng phim kinh dị Việt.

Đây là những con số gây sốc, bởi bộ đôi được các cây bút phê bình đánh giá khá tích cực về chất lượng. Trái tim què quặt gây ấn tượng với phần hình ảnh giàu tính thẩm mỹ, cùng màn trình diễn cảm xúc của dàn cast thực lực. Trong khi Thai chiêu tài được nhận xét “của hiếm” của phim kinh dị tâm linh Việt, khi phá vỡ kỳ vọng của người xem với câu chuyện đậm đà màu sắc bản địa, cùng những ý tưởng đột phá.

Nhận lời khen từ giới chuyên môn là vậy, nhưng thành tích của cả hai lại quá bết bát, thua xa những cái tên bị đánh giá thấp vẫn kiếm trăm tỷ hồi đầu và giữa năm, điển hình là Đèn âm hồn hay Quỷ nhập tràng.

Phim thành công không phải phim tốt nhất

Từ đỉnh cao hơn 700 tỷ đồng của Mưa đỏ tới con số chưa tới 1 tỷ đồng của Bịt mắt bắt nai, bức tranh điện ảnh Việt biến động như đồ thị hình sin. Sự lao dốc đột ngột một phần do “chu kỳ tự nhiên” của thị trường, phần khác xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan.

Loạt phim Việt ra mắt ồ ạt, với chủ đề khác biệt khiến thị phần phòng vé bị xé vụn. Các tác phẩm này liên tục cạnh tranh suất chiếu, mặt khác tuổi thọ bị rút ngắn do khó trụ rạp lâu dài vì bị loạt phim mới "thế chỗ".

Theo ông Cao Tùng, nhà sản xuất phim có nhiều năm quan sát thị trường Việt, tháng 11 vốn được cho là thời kỳ phòng vé thấp điểm. Thị trường bước vào giai đoạn “nghỉ lấy hơi” sau một loạt diễn biến cao trào. Chính vì vậy, việc quá nhiều phim ra mắt mà chưa cho thấy nét hấp dẫn đặc biệt, khiến người xem giảm bớt nhu cầu mua vé ra rạp. Ông Tùng cũng cho rằng đa số chiến dịch quảng bá của những tác phẩm này còn kém hiệu quả.

“Thói quen xem phim của khán giả Việt đang thay đổi rất nhanh. Họ không chỉ so sánh phim Việt với nhau, mà còn so với phim Hàn, phim Mỹ, thậm chí cả series streaming. Nếu chất lượng hoặc câu chuyện không đủ đặc sắc, họ sẵn sàng chờ xem online hoặc bỏ qua.

Tôi cũng thấy truyền thông phim hiện nay đang thiếu hiệu quả. Nhiều chiến dịch marketing rầm rộ, nhưng lại không tạo được lý do để khán giả đi xem. Họ thấy phim xuất hiện khắp nơi, song không cảm được ‘phim này dành cho mình’. Đó là khoảng trống lớn nhất hiện nay”, ông Tùng nhận định.

Phim thảm họa làm mất niềm tin của khán giả.

Lý giải về hiện tượng “phim tốt vẫn lỗ”, chuyên gia cho rằng phần lớn xuất phát từ khâu P&A (tiếp thị và phát hành) chưa tốt. Theo ông, tỷ lệ thành công của một tác phẩm được chia thành 50% cho chất lượng phim, 30% cho chiến dịch marketing và 20% cho khâu phát hành.

Chính vì vậy, một bộ phim có thể được làm chỉn chu, thông điệp, diễn xuất tốt, nhưng nếu không tạo ra được cảm xúc tức thì hoặc gây tò mò, khán giả vẫn sẽ có xu hướng ngó lơ.

Nhà sản xuất chia sẻ: “Rạp chiếu là nơi người ta mua cảm xúc, chứ không mua ‘nỗ lực nghệ thuật’. Nhiều phim hiện nay theo công thức mà thiếu sự đột phá hay nét riêng. Quan trọng hơn, niềm tin vào phim Việt chưa quá vững. Chỉ cần 2-3 phim liên tiếp gây thất vọng, khán giả sẽ dè chừng với cả thị trường. Chúng ta thấy rõ điều này trong tháng 11, khi đại chúng mất niềm tin sau một loạt tác phẩm chất lượng trung bình thấp”.

Theo chuyên gia, điều khán giả cần ở thời điểm hiện tại là những bộ phim có màu sắc, “cá tính” riêng, thay vì chạy theo công thức ăn khách quen thuộc. “Bây giờ không phải thời của ‘phim tốt nhất’, mà là thời của ‘phim khiến khán giả thấy muốn xem nhất’. Điện ảnh Việt sẽ chỉ sôi động trở lại khi chúng ta thôi chạy theo công thức thắng, và bắt đầu tìm ngôn ngữ riêng để kể những điều gần gũi nhất”, ông Cao Tùng cho hay.