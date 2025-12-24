Lee Ji Hoon đau lòng khi vợ sảy thai

Gia đình Lee Ji Hoon vừa trải qua biến cố khi vợ nam diễn viên sảy thai. Cặp đôi cho biết đã trải qua quãng thời gian bàng hoàng, đau lòng.

Theo Nate, Lee Ji Hoon bày tỏ sự đau lòng khi vợ nam diễn viên không may sảy thai.

Cụ thể, ngày 23/12, trên kênh YouTube, Lee Ji Hoon và vợ là Ayane đăng tải video mang tên “Mang thai và rồi…”, lần đầu công khai việc không thể giữ được thai. Cặp đôi cho biết, ở khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ, họ không nghe được tim thai và sau đó được bác sĩ xác nhận đã sảy thai hoàn toàn.

Nam diễn viên chia sẻ do cú sốc tinh thần, hai vợ chồng không thể lên tiếng sớm: “Thời gian đầu chúng tôi rất rối bời và tinh thần không ổn, rất đau lòng, nên thật sự khó để nói ra ngay. Phải đến khi thời gian trôi qua, chúng tôi mới có thể chia sẻ”. Anh cũng tiết lộ bác sĩ từng thông báo khả năng duy trì thai kỳ chưa đến 20%.

Về phía Ayane, cô cho biết các chỉ số ban đầu của thai kỳ đều diễn ra thuận lợi, khiến cô tin rằng mọi việc sẽ ổn cho đến khi không thể nghe được nhịp tim thai. Nữ influencer thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác day dứt, song khẳng định việc sảy thai không phải do sinh hoạt hàng ngày.

Vợ chồng Lee Ji Hoon chia sẻ về biến cố lớn của gia đình. Ảnh: Osen.

Tiếp đó, Lee Ji Hoon cho hay trong khoảng thời gian ngắn mang thai, vợ anh đã có sự gắn kết sâu sắc về mặt tinh thần với em bé. Sau biến cố, anh ưu tiên để vợ nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời xem đây là dịp để gia đình ba người thêm gắn bó. “Trên đường trở về nhà sau khi biết tin sảy thai, tôi bỗng cảm thấy việc bé Ruhee vẫn đang sống giống như một phép màu”, anh nói.

Lee Ji Hoon cho biết vợ chồng anh sẽ tiếp tục chuẩn bị tâm lý và sức khỏe cho lần chuyển phôi tiếp theo, bày tỏ mong muốn sớm được đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Lee Ji Hoon là nghệ sĩ giải trí quen mặt của Hàn Quốc, hoạt động từ cuối thập niên 1990 với vai trò ca sĩ, sau đó mở rộng sang diễn xuất, nhạc kịch và truyền hình. Anh được đánh giá là gương mặt đa năng, có sự nghiệp bền bỉ và ổn định trong nhiều năm. Trong khi đó, Ayane là người Nhật Bản, kém anh 14 tuổi.

Cặp đôi quen biết nhau trong thời gian Ayane là người hâm mộ của Lee Ji Hoon. Sau quá trình tìm hiểu, họ phát triển mối quan hệ nghiêm túc và chính thức kết hôn vào năm 2021. Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi khoảng cách tuổi tác cũng như hành trình từ người hâm mộ trở thành bạn đời.

Sau khi kết hôn, Lee Ji Hoon và Ayane thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là kênh YouTube.