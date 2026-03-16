Sean Penn thắng Oscar 2026 nhưng không đến

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra vào lúc 5h30 tối 15/3 (giờ Mỹ), với tổng cộng 24 hạng mục giải thưởng. Chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nghệ sĩ hài Conan O'Brien.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua. Cuộc đua Oscar năm nay được cho là kịch tính, khó đoán khi chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều nhà làm phim sừng sỏ, cùng những tên tuổi diễn xuất lớn.

Dẫn đầu Oscar 2026 là Sinners của đạo diễn Ryan Coogler. Tác phẩm nhận tổng cộng 16 đề cử, con số cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục do ba tác phẩm Titanic, La La Land và All About Eve đồng thời nắm giữ, với 14 đề cử.

Với màn thể hiện xuất sắc trong One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến), Sean Penn đã được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Dẫu vậy, tài tử không có mặt để nhận giải. Đây là lần thứ ba tài tử sinh năm 1960 thắng Oscar.

Giải Thiết kế phục trang xuất sắc thuộc về Kate Hawley với Frankenstein. Tác phẩm cũng đồng thời ẵm giải Hóa trang xuất sắc. Dựa trên kiệt tác văn học cùng tên của Mary Shelley, Frankenstein từng gây sốt sau khi ra mắt. Tác phẩm đạt hơn 29 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày công chiếu, được Hội đồng Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ và Viện phim Mỹ bình chọn là một trong 10 phim hay nhất năm 2025.

Trước đó, K-pop Demon Hunters thắng Phim hoạt hình xuất sắc. Bộ phim âm nhạc về chủ đề thần tượng gây sốt năm qua, càn quét nhiều giải thưởng như Quả cầu vàng, Critics' Choice Awards... Trên sân khấu, đạo diễn Maggie Kang nói lời tri ân quê hương Hàn Quốc.