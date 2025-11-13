Bộ phim yêu thích của Giáo hoàng Leo XIV

Đức Giáo hoàng Leo XIV vừa công bố những bộ phim yêu thích của mình, gồm “The Sound of Music”, “It’s a Wonderful Life”, “Ordinary People” và “Life Is Beautiful”.

Theo tờ The Guardian, đây là 4 trong số những bộ phim yêu thích của Đức Giáo hoàng Leo. Danh sách phim này được công bố trước buổi gặp gỡ của Giáo hoàng với giới điện ảnh vào ngày 15/11 tới.

Đây là một phần trong chính sách lâu dài của Vatican, nhằm duy trì sự giao lưu với giới sáng tạo nghệ thuật. Theo tuyên bố từ Vatican, Đức Giáo hoàng “bày tỏ mong muốn có cuộc đối thoại sâu sắc với giới điện ảnh, đặc biệt là các diễn viên và đạo diễn, nhằm khám phá những khả năng mà sự sáng tạo nghệ thuật có thể mang lại cho sứ mệnh của Giáo hội và việc thúc đẩy các giá trị nhân văn”.

Tại buổi gặp gỡ, Đức Giáo hoàng sẽ trò chuyện với nhiều nhân vật nổi bật trong làng điện ảnh như Cate Blanchett, Spike Lee, George Miller, Gus Van Sant hay Giuseppe Tornatore...

It's a Wonderful Life là một trong các phim yêu thích của Giáo hoàng. Ảnh: Alarmy.

The Sound of Music là bộ phim yêu thích bậc nhất của Giáo hoàng, kể về những nữ tu người Áo chống phát xít Đức.

It’s a Wonderful Life được đạo diễn bởi Frank Capra. Chuyện phim xoay quanh George Bailey, một người đàn ông sống tại thị trấn Bedford Falls. Sau nhiều biến cố cuộc đời, George nhận ra giá trị của bản thân và tầm ảnh hưởng với cộng đồng.

Trong khi Ordinary People của đạo diễn Redford nói về những giá trị gia đình sâu sắc. Gây chú ý nhất trong danh sách phim yêu thích của Giáo hoàng là Life Is Beautiful - tác phẩm của diễn viên kiêm đạo diễn người Italy Roberto Benigni.

Benigni vào vai một người Do Thái bị đưa vào trại tập trung Đức Quốc xã năm 1944 cùng con trai mình. Bằng những trò hề ngây ngô, ông cố che giấu sự thật kinh hoàng, giả vờ rằng tất cả chỉ là một trò chơi.

Theo The Guardian, bộ phim nỗ lực kết hợp chất hài hước, cảm động vào thảm kịch Holocaust, nhưng từ lâu đã bị chỉ trích là "giả tạo" và thiếu trung thực về mặt hiện sinh.