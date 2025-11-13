Hòa Minzy: 'Tôi cô đơn'

Ở tập 15 "Sao nhập ngũ", chủ nhân hit "Bắc Bling" thừa nhận cô luôn cảm thấy cô đơn nên thích sống trong môi trường tập thể.

Trong tập 15 Sao nhập ngũ lên sóng gần đây, Hòa Minzy cùng dàn nghệ sĩ tham gia chương trình có buổi sinh hoạt tập thể. Tại đây, nữ ca sĩ cùng đồng nghiệp có dịp trải lòng về cuộc sống cá nhân.

Hòa Minzy không giấu nổi nước mắt khi chia sẻ bản thân cô luôn có cảm giác cô đơn. Đó là lý do ca sĩ thích sống trong môi trường tập thể, để giảm bớt cảm giác trống trải.

"Tôi luôn muốn sống trong môi trường tập thể như thế này. Tôi muốn trợ lý, quản lý, người make-up của tôi sống chung một nhà. Khi đi lưu diễn, chúng tôi ở chung khách sạn. Nên khi về nhà chỉ còn một mình, tôi muốn kéo mọi người về ở cùng. Không hiểu sao mà tôi luôn là một người cô đơn như thế", Hòa Minzy xúc động chia sẻ trước các đồng đội.

Ca sĩ nói thêm: "Khi ở đây, quay ra quay vào lúc nào cũng có mọi người, tôi luôn nói rất to để tạo điểm nhấn và gây sự chú ý. Đó không phải để lên hình nhiều hơn, chỉ là để mọi người nhớ tôi sau hành trình này. Mọi người lúc nào cũng kêu tôi là chiến thần ngoại giao, đi tới đâu cũng quen biết. Nhưng bạn thân thiết hay người mà để tôi có thể kể được những câu chuyện thầm kín thì rất ít".

Cũng trong buổi sinh hoạt, Chi Pu nghẹn ngào chia sẻ đã hoạt động nghệ thuật 15 năm nhưng tính cách vẫn luôn khép kín, không có nhiều bạn trong nghề. Cara Phương nói nhờ tham gia Sao nhập ngũ 2022 mà có những người bạn đầu tiên trong showbiz, đến nay vẫn được họ quan tâm.

Kỳ Duyên tâm sự cô trở lại chương trình vì mong muốn nhìn thấy bản thân trưởng thành thế nào sau 5 năm, kể từ lần đầu tiên tham gia. Trong khi Hương Giang nói đã trải qua nhiều biến cố, từng nghĩ không chương trình nào dám mời cho đến khi nhận được lời mời từ Sao nhập ngũ.