Hương Giang chấm cho mình 5 điểm

Hương Giang giải thích gặp sự cố trang phục, phải tìm đồ bảo hộ để tránh khoảnh khắc hớ hênh ngay sát giờ thi. Chính vì vậy, cô bị căng thẳng, không tự tin.

Hương Giang nhận ý kiến trái chiều sau khi đoạn clip cô trình diễn swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2025 lan truyền trên mạng xã hội. Cô bị nhận xét xuống phong độ, gương mặt căng thẳng, thiếu tự tin khi catwalk.

Trong buổi livestream sau đó, Hương Giang giải thích việc căng thẳng, thiếu tự tin là do cô gặp sự cố trang phục. "Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn thôi chứ thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, nhiều lo lắng trong đầu", người đẹp tâm sự.

Hương Giang tiết lộ gặp sự cố ngay sát giờ thi. Ảnh: Miss Universe.

Cô cho biết đã phát hiện bị lộ chi tiết nhạy cảm khi xem đoạn clip mà ê-kíp Miss Universe 2025 đăng tải ngay sát giờ thi. Thời điểm đó, Hương Giang đã sắp tới lượt trình diễn nên phải vội vàng gặp BTC để nói chuyện, tìm đồ bảo hộ.

"Trong phòng vệ sinh, tôi phải đấu tranh giữa việc dùng đồ bảo hộ hay không. Nếu không gắn đồ bảo hộ thì dễ xảy ra rủi ro khi lên hình. Còn nếu gắn vào thì sẽ kéo sâu phần bikini, để hở đúng chỗ bị sẹo", Hương Giang kể lại. Cuối cùng, cô quyết định vẫn dùng đồ bảo hộ và bước ra trình diễn trong trạng thái gấp gáp, thiếu sự chuẩn bị về tâm lý.

Hương Giang cho biết cô chỉ chấm 5 điểm cho màn thể hiện của bản thân trong phần thi áo tắm.

Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ thông cảm với sự cố của Hương Giang. Nhiều khán giả động viên tinh thần, chúc cô lấy lại tự tin để thể hiện tốt hơn các phần thi sau.

Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan, quy tụ 123 thí sinh. Những thí sinh đang được đánh giá cao gồm đại diện Philippines, Colombia, Thái Lan, Puerto Rico, Venezuela...

Những ngày qua, cuộc thi này vướng nhiều ồn ào do nội bộ không thống nhất được cách làm việc, cùng nhiều sự cố trong khâu tổ chức. Chung kết Miss Universe dự kiến tổ chức ngày 21/11.