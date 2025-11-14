"Tử chiến trên không" là phim hành động Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Tác phẩm khép lại hành trình tại rạp chiếu sau gần 2 tháng phát hành.

Chiều 14/11, đạo diễn Hàm Trần lên tiếng xác nhận Tử chiến trên không sẽ kết thúc hành trình phòng vé sau ngày 16/11.

Trên trang cá nhân, anh viết: "Một hành trình thật đáng kinh ngạc và thành tích của phim vượt xa mọi kỳ vọng. Thay mặt toàn bộ diễn viên cùng ê-kíp, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả khán giả đã đến ủng hộ bộ phim. Cảm ơn mọi người từ tận đáy lòng".

Đạo diễn đồng thời bật mí sau thành công phòng vé của Tử chiến trên không, anh đang bắt tay vào thực hiện phần hậu truyện, dự kiến ra mắt vào năm 2026. "Với những ai đang chờ đợi phần tiếp theo, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau", Hàm Trần cho hay.

Tử chiến trên không rời rạp với doanh thu gần 252 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Tử chiến trên không đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng . Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Hàm Trần vượt Hai Phượng, trở thành phim hành động Việt Nam ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Sau khoảng 2 tháng công chiếu, tác phẩm giảm nhiệt mạnh, chỉ bán vé nhỏ giọt những ngày qua.

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay rúng động lịch sử hàng không Việt Nam. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, diễn viên Thái Hòa cho biết quá trình ghi hình bộ phim gặp nhiều khó khăn. Có những cảnh, anh phải quay đi quay lại đến 7-8 lần mà vẫn không ưng ý.

Trong khi, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: "Với Tử chiến trên không, khó khăn lớn nhất là làm sao để giữ khán giả cuốn vào câu chuyện phim mà không bị chán. Tôi phải tính toán kỹ nhịp phim. Để khi phim đang căng quá, phải có gì để khán giả thở. May mắn là với phim này, tôi thấy mọi người nhận xét là vừa phải".