Phim 16+ 'Bịt mắt bắt nai' thu chưa được 700 triệu đồng

"Bịt mắt bắt nai" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu chưa đầy 700 triệu đồng - thành tích rất thấp so với mặt bằng chung phim Việt năm 2025.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Bịt mắt bắt nai mới kịp dắt túi 676 triệu đồng, tính đến ngày 14/11. Ở những ngày chiếu cuối cùng, tác phẩm rất khan hiếm suất chiếu, bình quân chỉ còn khoảng 1-2 suất/ngày và gần như không bán được vé.

Bịt mắt bắt nai chính thức công chiếu từ 31/10. Ngay khi ra mắt, đứa con tinh thần của đạo diễn Hoàng Thơ đã vấp phải loạt ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất lẫn thông điệp.

Diễn viên Bích Ngọc và Lương Gia Huy. Ảnh: FBNV.

Gắn nhãn 16+ và khai thác thể loại erotic-thriller (giật gân gợi tình) khá mới mẻ với khán giả Việt, song chuyện phim bị nhận xét có nhiều điểm khiên cưỡng, phi logic. Chuyện tình cảm tay bốn với những diễn biến ngô nghê, trong khi cảnh nóng kém ấn tượng, thừa thãi. Dàn cast gồm Lương Gia Huy, Dũng Bino, Thái Trà My, Bích Ngọc có ngoại hình sáng, nhưng diễn xuất còn vụng về, kém thuyết phục. Bên cạnh đó, thông điệp của phim cũng gây không ít tranh cãi vì bị cho là lệch lạc.

Nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng, phim không được khán giả đón nhận và hụt hơi ngay từ tuần mở màn. Hành trình phòng vé của Bịt mắt bắt nai khép lại chỉ sau khoảng hơn nửa tháng công chiếu - tuổi thọ khá ngắn ngủi với mặt bằng phim Việt.

Với doanh thu chưa đầy 700 triệu đồng, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Thơ nối dài chuỗi phim Việt thất thu. Tới hiện tại, Bịt mắt bắt nai là dự án nội địa có doanh thu thấp thứ 3 trong năm 2025, chỉ sau Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (151 triệu đồng) và Mưa trên cánh bướm (gần 647 triệu đồng). Trong đó Mưa trên cánh bướm vốn là phim nghệ thuật nên rất kén khán giả.