Màn lột xác gây sốc của ‘công chúa Hollywood’

Elle Fanning đang thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với Predator: Badlands của đạo diễn Dan Trachtenberg. Trong phim, người đẹp hóa thân Thia - một người máy chỉ còn nửa thân trên thuộc tập đoàn Weyland-Yutani. Cùng với cộng sự Dek - một Predator trẻ tuổi, cặp đôi phải bắt tay, vượt qua những thử thách tàn khốc tại một hành tinh chết chóc.

Cũng trong bộ phim của , Elle Fanning thủ vai Tessa - một robot khác với tính cách mưu mô, lạnh lùng và độc ác. Cùng lúc hóa thân hai nhân vật với tính cách hoàn toàn đối lập, diễn xuất biến hóa của Elle Fanning được giới chuyên môn ngợi khen. Rũ bỏ hình tượng nàng công chúa ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích, mỹ nhân sinh năm 1998 “lột xác” với vai diễn gai góc, lăn xả trong những cảnh quay khó. Nhiều người xem nhận xét không nhận ra Elle Fanning trong tác phẩm mới.

Thời gian qua, “công chúa Hollywood ” liên tục thử thách bản thân trong những kiểu vai diễn mới, thay vì đóng khung trong hình ảnh nhẹ nhàng và nữ tính như trước. Ở tuổi 27, tài năng của Elle Fanning được nhận xét chín muồi, ngày càng tỏa sáng rực rỡ bên cạnh ngoại hình xinh đẹp lộng lẫy thuộc hàng hiếm có tại Hollywood.

Elle Fanning sinh năm 1998 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tham gia diễn xuất từ bé. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi đảm nhận vai chính trong các phim điện ảnh ăn khách như Phoebe in Wonderland, Somewhere, We Bought a Zoo hay Maleficent…

Ở tuổi 27, Elle Fanning sở hữu “gia tài” khoảng 70 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Người đẹp trở thành một trong số những nữ diễn viên Gen Z thành công nhất tại kinh đô điện ảnh. Ngoài diễn xuất, người đẹp cũng lấn sân thời trang và gặt hái thành công. Thời trang mỗi lần xuất hiện tại sự kiện của Elle Fanning luôn được công chúng và giới mộ điệu chú ý.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.