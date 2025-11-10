Cảnh sát ập đến bữa tiệc xa hoa của mẹ Kim 'siêu vòng ba'

Kris Jenner tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 70 quá ồn ào, náo nhiệt, khiến hàng xóm khó chịu đến mức phải báo cảnh sát.

Theo Page Six, Kris Jenner vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 tại biệt thự của tỷ phú Jeff Bezos. Buổi tiệc do Mindy Weiss - người bạn lâu năm của gia đình Kardashian - lên kế hoạch và quy tụ dàn sao hạng A như Oprah Winfrey, Bruno Mars, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton hay Vin Diesel... Sáu người con của Kris và bạn trai bà - Corey Gamble - cũng có mặt để chung vui.

Cảnh sát xuất hiện để nhắc nhở bữa tiệc ồn ào của Kris Jenner. Ảnh: TMZ.

Trong đêm tiệc, tiết mục biểu diễn của Bruno Mars được cho là tạo ra âm thanh quá ồn ào, gây ảnh hưởng tới những căn hộ xung quanh khiến họ phải gọi điện báo cảnh sát. Người dân phản ánh tiếng nhạc lớn vang vọng khắp khu đồi.

Theo TMZ, cảnh sát sau đó đã tới nơi tổ chức bữa tiệc và đưa ra cảnh cáo, yêu cầu giảm âm lượng. Ngoài ra, những hàng rào cây giả lớn chắn đường trước khu nhà của Jeff Bezos cũng bị gỡ bỏ ngay sau đó, do không có giấy phép.

Bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Kris Jenner được tổ chức theo chủ đề loạt phim Điệp viên 007. Dàn khách mời diện trang phục sang trọng theo phong cách James Bond. "Sự kiện được tổ chức để tôn vinh Kris Jenner. Bà đã có một đêm tuyệt vời, xuất hiện lộng lẫy, quyến rũ và nhận tình yêu thương ngập tràn từ gia đình, bạn bè", một nguồn tin chia sẻ với tờ People.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Kris Jenner. Ảnh: Backgrid.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng được bắt gặp xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mẹ Kim Kardashian. Harry diện bộ tuxedo đen cổ điển thắt nơ, trong khi Meghan xuất hiện nổi bật với áo dài tay màu đen và chân váy dài đồng màu, kết hợp túi nhung. Theo một số nguồn tin, Markle đã quen biết gia đình Kardashian nhiều năm.