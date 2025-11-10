Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cảnh sát ập đến bữa tiệc xa hoa của mẹ Kim 'siêu vòng ba'

  • Thứ hai, 10/11/2025 18:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kris Jenner tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 70 quá ồn ào, náo nhiệt, khiến hàng xóm khó chịu đến mức phải báo cảnh sát.

Theo Page Six, Kris Jenner vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 tại biệt thự của tỷ phú Jeff Bezos. Buổi tiệc do Mindy Weiss - người bạn lâu năm của gia đình Kardashian - lên kế hoạch và quy tụ dàn sao hạng A như Oprah Winfrey, Bruno Mars, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton hay Vin Diesel... Sáu người con của Kris và bạn trai bà - Corey Gamble - cũng có mặt để chung vui.

Kim Kardashian anh 1

Cảnh sát xuất hiện để nhắc nhở bữa tiệc ồn ào của Kris Jenner. Ảnh: TMZ.

Trong đêm tiệc, tiết mục biểu diễn của Bruno Mars được cho là tạo ra âm thanh quá ồn ào, gây ảnh hưởng tới những căn hộ xung quanh khiến họ phải gọi điện báo cảnh sát. Người dân phản ánh tiếng nhạc lớn vang vọng khắp khu đồi.

Theo TMZ, cảnh sát sau đó đã tới nơi tổ chức bữa tiệc và đưa ra cảnh cáo, yêu cầu giảm âm lượng. Ngoài ra, những hàng rào cây giả lớn chắn đường trước khu nhà của Jeff Bezos cũng bị gỡ bỏ ngay sau đó, do không có giấy phép.

Bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Kris Jenner được tổ chức theo chủ đề loạt phim Điệp viên 007. Dàn khách mời diện trang phục sang trọng theo phong cách James Bond. "Sự kiện được tổ chức để tôn vinh Kris Jenner. Bà đã có một đêm tuyệt vời, xuất hiện lộng lẫy, quyến rũ và nhận tình yêu thương ngập tràn từ gia đình, bạn bè", một nguồn tin chia sẻ với tờ People.

Kim Kardashian anh 2Kim Kardashian anh 3

Nhiều ngôi sao nổi tiếng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Kris Jenner. Ảnh: Backgrid.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng được bắt gặp xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mẹ Kim Kardashian. Harry diện bộ tuxedo đen cổ điển thắt nơ, trong khi Meghan xuất hiện nổi bật với áo dài tay màu đen và chân váy dài đồng màu, kết hợp túi nhung. Theo một số nguồn tin, Markle đã quen biết gia đình Kardashian nhiều năm.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Lời khai nghi phạm vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm

Namewee khai phát hiện nạn nhân đã tử vong sau nửa tiếng vào phòng tắm. Phía cảnh sát tiếp tục xin gia hạn tạm giữ Namewee để điều tra với nghi vấn giết người.

8 giờ trước

Mỹ nam 'Trốn chạy tử thần': 'Tôi sốc'

Lee Pace tâm sự cảm thấy sốc và hoàn toàn bị nhân vật của mình hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên nghe kể. Tài tử cho rằng "The Running Man" 2025 sẽ là một phiên bản rất khác biệt.

09:03 6/11/2025

Bất ngờ về 'Quái thú vô hình'

"Predator: Badlands" là một thử nghiệm khá mới mẻ của vũ trụ phim về quái thú vô hình. Tác phẩm ghi điểm với tính giải trí cao, cùng câu chuyện có chiều sâu và giàu thông điệp.

10 giờ trước

Tử Khiêu

Kim Kardashian Snoop Dogg TMZ Kris jenner sinh nhật kris jenner Bruno Mars

  • Snoop Dogg

    Snoop Dogg

    Calvin Cordozar Broadus, Jr. thường được biết đến với nghệ danh Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1992 khi được phát hiện bởi Dr. Dre và xuất hiện trong buổi ra mắt solo của Dre. Anh đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới.

    • Ngày sinh: 20/10/1971
    • Nơi sinh: Long Beach, California, Mỹ

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

Đọc tiếp

Truong Giang bi tan cong hinh anh

Trường Giang bị tấn công

3 giờ trước 16:31 10/11/2025

0

Sau tập mới nhất của 2 ngày 1 đêm, Trường Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích từ cư dân mạng. Một bộ phận người xem cho rằng nam MC kém duyên với khách mời.

Thien than Miranda Kerr goi cam ben chong ty phu hinh anh

Thiên thần Miranda Kerr gợi cảm bên chồng tỷ phú

4 giờ trước 15:16 10/11/2025

0

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Miranda Kerr thu hút ống kính nhiếp ảnh gia với vẻ ngoài nóng bỏng. Sắc vóc của thiên thần nội y không quá thay đổi dù trải qua 4 lần sinh nở.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý