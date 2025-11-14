Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thiên thần nội y mặc xuyên thấu trên phố

  • Thứ sáu, 14/11/2025 22:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Alessandra Ambrosio khoe sắc vóc trẻ trung, bốc lửa với trang phục xuyên thấu, không nội y khi đi dạo phố ở Los Angeles.

Theo Daily Mail, Alessandra Ambrosio xuất hiện với trang phục hở bạo ở tuổi 44. Huyền thoại của sàn diễn Victoria’s Secret diện chiếc áo đen xuyên thấu, không áo ngực, để lộ vòng eo săn chắc. Cô phối cùng chân váy xuyên thấu đính sequin lấp lánh và kết hợp với đôi giày cao gót.

Siêu mẫu hoàn thiện outfit với kính râm, túi xách đen. Lần xuất hiện này của Alessandra Ambrosio nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước sắc vóc ấn tượng của người đẹp. Cô được nhận xét vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực, cùng thân hình quyến rũ ở tuổi 44.

Alessandra Ambrosio anh 1Alessandra Ambrosio anh 2

Alessandra Ambrosio theo mốt thả rông vòng một khi dạo phố Los Angeles. Ảnh: GC Images.

Alessandra bắt đầu trình diễn cho Victoria’s Secret từ năm 2000, rồi ngừng tham gia show thời trang của hãng từ năm 2017. Bảy năm sau, cô có màn tái xuất đầy ấn tượng trong Victoria’s Secret Fashion Show 2024. Tháng trước, siêu mẫu tiếp tục trở lại sàn diễn nội y danh giá nhất hành tinh, bên cạnh các "thiên thần" khác như Adriana Lima, Candice Swanepoel và Lily Aldridge.

Alessandra Ambrosio và bạn trai doanh nhân Jamie Mazur có hai con chung, lần lượt là Anja (17 tuổi) và Phoenix (9 tuổi). Anja cũng hay xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện lớn. Gần đây nhất, hai mẹ con cùng sánh vai trên thảm đỏ buổi ra mắt phim The Secret Agent ở Los Angeles.

Sau khi siêu mẫu chia tay Jamie Mazur năm 2018, cô trải qua một số mối tình, trong đó có nhà thiết kế trang sức Buck Palmer.

