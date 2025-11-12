BTV Hoài Anh cảnh báo trang giả mạo

BTV Hoài Anh đăng bài cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản giả mạo cô nhằm mục đích lừa đảo. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng vì bị lợi dụng hình ảnh.

Khuya 11/11, trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh chia sẻ về việc bị nhiều tài khoản giả mạo hình ảnh để đi lừa đảo. Những trang giả mạo này đặt tên giống cô và đăng lại gần như toàn bộ hình ảnh, bài viết của nữ BTV trên trang chính chủ.

Hoài Anh cho biết những ngày qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp cảnh báo về các trang giả mạo này. Đặc biệt, một trang trong số đó còn kêu gọi khán giả chuyển tiền để đầu tư chứng khoán. Cô khẳng định chỉ sử dụng một tài khoản Facebook cá nhân có tích xanh với tên "Nguyen Hoai Anh", cùng một fanpage "Biên tập viên Hoài Anh" mới lập hồi tháng 10.

"Có khá nhiều trang giả mạo, nhưng trang này có vẻ là đang giả danh Hoài Anh kêu gọi mọi người chuyển tiền để đầu tư chứng khoán. Điều này khá nghiêm trọng vì tài khoản này không chỉ dừng lại ở việc giả mạo nội dung hay lấy lượng view, like, mà đã có hơi hướng lừa đảo", Hoài Anh chia sẻ.

BTV Hoài Anh cảnh báo khán giả về những trang giả mạo.

BTV nói thêm: "Với mong muốn ngăn chặn một số người lầm tưởng sẽ chịu thiệt hại khi đặt lòng tin ở trang giả mạo này, Hoài Anh đăng bài viết này chính thức cảnh báo với mọi người trang Facebook này không phải của Hoài Anh. Mọi người đừng chuyển gì vào các tài khoản trên trang đó".

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ Việt bức xúc trước tình trạng bị giả mạo hình ảnh để trục lợi, lừa đảo. Không lâu trước, Đàm Thu Trang đăng ảnh chụp màn hình các trang giả. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu lầm không đáng có. Mới đây, Mỹ Tâm cũng lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp.

Việc người nổi tiếng bị giả mạo là vấn nạn đã kéo dài nhiều năm nhưng khó xử lý triệt để. Theo luật sư, vấn đề này giống một "cuộc chiến" mà nghệ sĩ thường xuyên ở thế bị động, phải chạy theo để xử lý hậu quả. Để giảm thiểu rủi ro từ vấn nạn giả mạo, nghệ sĩ cần tập trung xây dựng các kênh truyền thông chính thức, đồng thời thường xuyên thông tin đến khán giả.