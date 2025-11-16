Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cung Lâm Na ra sao sau khi ly hôn

  Chủ nhật, 16/11/2025 10:48 (GMT+7)
Sau khi ly hôn, Cung Lâm Na tìm về sống gần gũi với thiên nhiên. Cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống trong căn nhà trên núi ở Đại Lý, nuôi mèo để bầu bạn.

Theo tờ 163, sau khi ly hôn, Cung Lâm Na chuyển tới sống một mình giữa núi rừng. Cô mua căn nhà có sân vườn trong núi sâu ở Đại Lý, bắt đầu cuộc sống mới tại đây.

Giọng ca Thấp thỏm muốn sửa sang căn nhà theo sở thích của mình, còn nuôi thêm một chú mèo để bầu bạn. Cung Lâm Na gây chú ý khi đăng bài xin ý kiến khán giả về việc tu sửa nơi ở mới. Cầu thang trong nhà cũng do chính tay cô thiết kế. Căn nhà mới chỉ có một số tiện nghi đơn giản, song cô cho biết sẽ sắm sửa, trang trí thêm trong thời gian tới. Trên mạng xã hội, ca sĩ đăng tải nhiều bức ảnh khoe cuộc sống mới trong căn nhà gần gũi với thiên nhiên.

Thời gian rảnh, Cung Lâm Na giặt giũ quần áo, đi hái chè hay trồng rau xanh... Thái độ sống tích cực của ca sĩ sau biến cố hôn nhân được dân mạng ngưỡng mộ.

Cung Lâm Na sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên sau biến cố hôn nhân. Ảnh: Weibo.

Hồi tháng 8, Cung Lâm Na từng gây xôn xao khi tiết lộ bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, khiến cô bị liệt suốt 3 tháng trời, không thể đứng dậy. Sau khi điều trị, Cung Lâm Na đã hồi phục tích cực. Nữ ca sĩ cũng cho biết khoảng thời gian bệnh tật, cô tìm đến thiên nhiên, cố gắng giữ tinh thần thoải mái. “Nếu lưng không đứng thẳng được, tôi vẫn có thể làm việc. Tôi cùng hàng xóm, bạn bè ngồi thiền, ca hát, luyện khí”, Cung Lâm Na tâm sự.

Cung Lâm Na sinh năm 1975 tại Quý Châu, là ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 1999, cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Dân tộc, Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Một năm sau đó, cô giành giải Bạc hạng mục Thanh nhạc dân tộc chuyên nghiệp tại Cuộc thi Ca sĩ trẻ truyền hình toàn quốc CCTV lần thứ 9.

Năm 2002, Cung Lâm Na gặp gỡ nhà soạn nhạc người Đức Robert Zollitsch và bắt đầu hợp tác, cùng nhau tìm tòi phát triển dòng nhạc nghệ thuật mới của Trung Quốc. Năm 2004, cặp đôi tổ chức hôn lễ và sau đó có với nhau 2 con trai. Tới tháng 10 năm ngoái, Cung Lâm Na bất ngờ thông báo ly hôn. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp.

