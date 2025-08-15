Cung Lâm Na nằm liệt giường suốt 3 tháng

Nữ ca sĩ tiết lộ bị liệt suốt 3 tháng do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Hiện tại, sức khỏe cô cô đã ổn định.

Theo tờ Sinchew, Cung Lâm Na mới đây gây xôn xao khi xuất hiện để quảng bá cho cuốn sách mới phát hành của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, khiến cô từng bị liệt suốt 3 tháng trời, không thể đứng dậy.

Theo lời Cung Lâm Na, một lần khi đang đi trên phố, một bên chân của cô bỗng nhiên tê liệt, không thể cử động. Cô lập tức tới bệnh viện để khám. Tại đây, bác sĩ cho biết chưa từng gặp trường hợp thoát vị đĩa đệm nặng như của Cung Lâm Na. Cô được chỉ định phải mổ gấp.

Hình ảnh mới nhất của Cung Lâm Na. Ảnh: Weibo.

Nữ ca sĩ cảm thấy sợ hãi, vừa khóc vừa gọi điện tâm sự với mẹ. Cô theo lời khuyên của mẹ không vội phẫu thuật mà về nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng, lịch trình của Cung Lâm Na khi đó vẫn khá bận rộn với nhiều buổi biểu diễn và hòa nhạc. Cô phải chống nạng, nhờ trợ lý dìu lên sân khấu trong tình trạng "đau không chịu nổi". Cuối cùng, tình trạng ngày càng chuyển biến xấu. Cô nằm liệt giường khoảng 3 tháng, gần như mất khả năng vận động.

Sau khi điều trị, Cung Lâm Na đã hồi phục tích cực. Hiện tại, cô hầu như không còn di chứng gì, thậm chí còn có thể xoay người thoải mái. Nữ ca sĩ cũng cho biết khoảng thời gian đó, cô tìm đến thiên nhiên, cố gắng giữ tinh thần tích cực. “Nếu lưng không đứng thẳng được, tôi vẫn có thể làm việc. Tôi cùng hàng xóm, bạn bè ngồi thiền, ca hát, luyện khí”, Cung Lâm Na tâm sự.

Cung Lâm Na sinh năm 1975 tại Quý Châu, là ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 1999, cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Dân tộc, Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Một năm sau đó, cô giành giải Bạc hạng mục Thanh nhạc dân tộc chuyên nghiệp tại Cuộc thi Ca sĩ trẻ truyền hình toàn quốc CCTV lần thứ 9.

Năm 2002, Cung Lâm Na gặp gỡ nhà soạn nhạc người Đức Robert Zollitsch và bắt đầu hợp tác, cùng nhau tìm tòi phát triển dòng nhạc nghệ thuật mới của Trung Quốc. Năm 2004, cặp đôi tổ chức hôn lễ và sau đó có với nhau 2 con trai. Tới tháng 10 năm ngoái, Cung Lâm Na bất ngờ thông báo ly hôn. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp.