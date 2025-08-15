Con gái Chung Lệ Đề nhập viện

Chung Lệ Đề cho biết con gái phải phẫu thuật gấp vì chấn thương trong lúc chơi thể thao, dẫn đến rách dây chằng chéo.

Theo HK01, Chung Lệ Đề gây xôn xao khi tiết lộ con gái 17 tuổi của cô - Jayden (Trương Tư Tiệp) - bất ngờ gặp chấn thương trong lúc tập luyện bóng chuyền, dẫn đến rách dây chằng chéo. Cô bé đã được đưa tới bệnh viện phẫu thuật vào ngày 11/8.

Mới đây, Chung Lệ Đề đã lên tiếng trấn an, cho biết ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và con gái đang hồi phục tốt. Trên Instagram, cô gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp, khán giả đã quan tâm và động viên gia đình những ngày qua. “Jayden đang hồi phục rất nhanh, chúng tôi thực sự biết ơn tất cả lời chúc tốt đẹp của mọi người. Jayden là một cô bé dũng cảm và mạnh mẽ", Chung Lệ Đề chia sẻ.

Jayden đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật rách dây chằng chéo. Ảnh: IGNV.

Trong đoạn video được nữ diễn viên đăng tải, Jayden đang tập đi tại nhà với đôi nạng, chân trái đeo nẹp bảo hộ. Dù di chuyển khó khăn, cô vẫn thể hiện tinh thần lạc quan. Chung Lệ Đề cho hay Jayden dự kiến sẽ cần khoảng nửa năm để hồi phục hoàn toàn.

Jayden sinh năm 2008, là con của Chung Lệ Đề với người chồng thứ hai - nhạc sĩ Nghiêm Hạo Tường. Jayden có sắc vóc nổi bật, từ khi 13 tuổi đã cao 1,68 m bằng mẹ. Cả Jayden em gái Cayla đều được cha mẹ cho tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ bé. Hai chị em được đưa tới các sự kiện thương mại, chương trình giải trí, sự kiện thời trang cùng mẹ. Nhờ vậy, bộ đôi đều đều tỏ ra dạn dĩ, tự tin trước ống kính truyền thông.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng và được mệnh danh "biểu tượng gợi cảm" tại châu Á. Cô có mẹ là người Việt Nam. Người đẹp từng tham gia nhiều dự án có tiếng như Mẹ kế, Thiên long bát bộ, Vua phá hoại... Ở tuổi ngũ tuần, Chung Lệ Đề vẫn giữ được vóc dáng thon thả, gợi cảm.