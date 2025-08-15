Vợ chồng Trọng Lân đón con trai đầu lòng

Vợ chồng diễn viên vừa đón con đầu lòng. Anh tiết lộ nhóc tì là một bé trai, nặng 3,6 kg.

Trên trang cá nhân, diễn viên Trọng Lân cho biết bà xã đã hạ sinh em bé. Anh bày tỏ vui mừng khi vợ "vượt cạn" thành công, tiết lộ nhóc tì là một bé trai. Trong bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Trọng Lân bế và đút sữa cho con trai đầu lòng.

"Gia đình nhỏ của chúng mình vừa chính thức chào đón một chàng trai đáng yêu. Mắt một mí, môi trái tim, có hai má lúm đồng tiền, nặng 3,6 kg. Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng và yêu thương đến gia đình. Sự quan tâm của mọi người là niềm hạnh phúc lớn lao với vợ chồng mình. Thương chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an", Trọng Lân chia sẻ.

Trọng Lân và con trai đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Trước đó, diễn viên Quỳnh búp bê cũng dành tặng những lời có cánh cho vợ. Anh viết: "Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình dài, và hôm nay là đích đến tuyệt vời nhất. Vợ yêu, cứ coi hôm nay như một cuộc phiêu lưu để mang ‘thiên thần nhỏ’ về nhà nhé. Anh luôn ở bên em".

Bài đăng của Trọng Lân nhanh chóng thu hút quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng vợ chồng diễn viên.

Trọng Lân sinh năm 1993 tại Hà Nội, được khán giả biết đến qua các các bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Người phán xử, Cô gái nhà người ta, Lối về miền hoa, Mình yêu nhau bình yên thôi. Anh được nhiều khán giả yêu thích qua vai "thái tử Thiên Thai" trong Quỳnh búp bê.

Vợ Trọng Lân tên Huyền Trang (nghệ danh Bé Chang), sinh năm 1999. Cô thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung ghi lại những khoảnh khắc đời thường, công việc... Theo Trọng Lân, lễ cưới của vợ chồng anh sẽ diễn ra vào năm 2026.