Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tòa án thụ lý vụ ca sĩ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An

  • Thứ năm, 14/8/2025 16:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam ca sĩ Jack-97 nộp đơn khởi kiện cho TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ). Tuy nhiên, sau khi xác minh, hồ sơ kiện của nam ca sĩ đã chuyển cho TAND khu vực 2 thụ lý đúng với thẩm quyền.

Ngày 14/8, TAND khu vực 2 TP.HCM (TAND TP Thủ Đức trước đây) cho biết đơn vị này đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM).

TAND khu vực 2 cũng cho biết thêm, trước đó phía nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 16 TP.HCM).

TAND TP Thuận An sau khi thẩm định đã có Quyết định chuyển vụ án số 06/2025/QĐST-HNGĐ vào ngày 30/6 cho TAND khu vực 2 thụ lý theo thẩm quyền, vì qua xác minh từ công an, xác định bị đơn thực tế đang cư trú tại địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND khu vực 2.

TAND khu vực 2 thông tin thêm rằng tại đơn khởi kiện ngày 28/3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của ông Tuấn; bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ..

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Điều hối tiếc lớn nhất của Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio cho biết điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp là không tham gia bộ phim "Boogie Nights". Anh từ chối đạo diễn Thomas Anderson để đóng vai Jack trong "Titanic".

8 giờ trước

Bảo Thy chăm khoe dáng với bikini màu nổi

Giọng ca "Công chúa bong bóng" thời gian qua tích cực lăng xê mốt bikini màu sắc rực rỡ. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và con trai nhỏ.

10 giờ trước

Ai hại 'Chốt đơn'?

"Chốt đơn" mở màn với thành tích bết bát, đối diện nguy cơ thua lỗ cao. Thế nhưng không riêng hạn chế về AI, điều khiến người xem thất vọng về phim còn là chất lượng kịch bản.

12 giờ trước

https://tienphong.vn/toa-an-thu-ly-vu-ca-si-jack-kien-ban-gai-cu-thien-an-post1769088.tpo?gidzl=S62NP8MDdZ5nVfLgW9QUC7PudMcSbPDdENcHFf-Mo6CwVPGspCJ8RZbubsFAd9riE7YJCZF4tJfiXecPEG

Tân Châu/Tiền Phong

Jack J97 J97 trịnh trần phương tuấn thiên an kiện tụng Jack

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý