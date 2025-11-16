HIEUTHUHAI xin lỗi

HIEUTHUHAI sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vừa trở lại trên sân khấu Waterbomb tại TP.HCM. Sau phần trình diễn, rapper lên tiếng cảm ơn khán giả.

Sau thời gian vắng bóng, HIEUTHUHAI gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu WATERBOMB ở TP.HCM tối 15/11. Màn tái xuất của rapper khiến khán giả thích thú. Anh xuất hiện trong outfit cá tính với áo tanktop tím nổi bật và quần jeans.

Trên sân khấu WATERBOMB, chủ nhân bản rap Vệ tinh biểu diễn đầy năng lượng, liên tục khuấy động khán giả. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng trên broadcast, chia sẻ với người hâm mộ về quãng thời gian "ở ẩn”.

Anh viết: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã dầm mưa dãi nắng tới xem, lâu lắm mới gặp nhau lại, nhớ lắm chứ sao quên được. Đại gia đình tí về cẩn thận, giữ sức khoẻ hôm sau lại gặp".

HIEUTHUHAI trên sân khấu Waterbomb tối 15/11. Ảnh: FBNV.

HIEUTHUHAI đồng thời gửi lời xin lỗi tới nữ khán giả mà anh trong lúc biểu diễn sung lỡ ném chai nước suýt trúng người: “Hồi nãy có vụt chai nước xém trúng bạn nữ nào thì cho mình chân thành xin lỗi nhé. Vụt xong đưa ánh mắt hối lỗi nhìn bạn cả buổi, không biết bạn có tha thứ cho mình không".

Tháng trước, HIEUTHUHAI từng bị dân mạng réo tên khi ca khúc Trình của anh được cho là có ngôn từ phản cảm. Công ty quản lý sau đó lên tiếng, cho biết Trình do HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và công bố vào tháng 9/2024. Câu hát: “Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc m** th** bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” được viết ra với hàm ý châm biếm lời chỉ trích cho rằng nhạc rap phải gai góc, thậm chí thô tục.

“Khi sáng tác bài hát Trình, HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xuý, kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Trong bài hát, HIEUTHUHAI luôn cố gắng truyền tải các thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ. HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và các quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”, phía công ty nhấn mạnh.