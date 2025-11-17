Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim 'Truy tìm long diên hương' bùng nổ doanh thu

  Thứ hai, 17/11/2025 07:05 (GMT+7)
Sau quãng thời gian nguội lạnh, phòng vé Việt bùng nổ trước sự xuất hiện của "Truy tìm long diên hương". Bộ phim hài hành động dắt túi 55 tỷ đồng trong tuần mở màn.

Truy tìm long diên hương hâm nóng rạp Việt sau nhiều tuần nguội lạnh vì thiếu vắng bom tấn. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim của đạo diễn Dương Minh Chiến thu khoảng 44 tỷ đồng cuối tuần mở màn. Cộng thêm các suất chiếu đặc biệt, tính đến tối 16/11, doanh thu phim đã chạm mốc 55 tỷ.

Đứa con tinh thần của Dương Minh Chiến nắm giữ hơn 70% thị phần phòng vé tuần qua - thành tích mà không nhiều phim Việt trước đó đạt được. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, khả năng Truy tìm long diên hương cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng gần như chắc chắn xảy ra.

Những ngày qua, tác phẩm được đón nhận khá tích cực. Nội dung dễ tiếp cận, cùng những mảng miếng hài gợi nhớ phim của Châu Tinh Trì giúp Truy tìm long diên hương dễ dàng chinh phục số đông. Ê-kíp cũng đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, giúp tác phẩm tạo được độ nhận diện và thảo luận trên mạng xã hội.

review long dien huong anh 1

Truy tìm long diên hương đang giữ vị trí top 1 phòng vé.

Sau khi bị phim Việt soán ngôi, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc tụt xuống vị trí top 2. Dù gây sốt ở phòng vé thế giới, tại Việt Nam, bom tấn Hollywood sau gần 2 tuần chiếu mới mang về 13 tỷ đồng. Cuối tuần qua, phim dắt túi gần 3 tỷ đồng, tức chưa bằng 7% thành tích của phim top 1 là Truy tìm long diên hương.

Một số phim quốc tế mới ra mắt tuần qua như Trốn chạy tử thần, Không bông tuyết nào trong sạch, Sư thầy gặp sư lầy... dù được đánh giá tích cực về chất lượng nhưng doanh thu khá khiêm tốn.

Tuần này, nhiều phim nội địa ra mắt trước đó lần lượt rời rạp, chỉ còn lại một số cái tên tiếp tục bám trụ đường đua phòng vé như Cục vàng của ngoại, Cả mả, Thai chiêu tài Trái tim què quặt. Song song đó, loạt phim mới trình làng, trong đó có hai cái tên nổi bật là Bẫy tiềnCưới vợ cho cha.

Theo dự đoán của Tri Thức - Znews, nhiều khả năng Truy tìm long diên hương vẫn bảo toàn ngôi vương phòng vé, vì loạt phim mới không có nhiều tiềm năng tạo nên kỳ tích doanh thu.

