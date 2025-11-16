Hỏa táng hotgirl tử vong trong bồn tắm

Thi thể Tạ Hữu Tâm, sau nhiều ngày bị giữ để phục vụ điều tra, đã được hỏa táng vào hôm 16/11. Tro cốt của cô dự kiến sẽ được đưa về quê nhà sớm nhất trong tuần tới.

Theo China Times, vụ việc nữ hotgirl kiêm ca sĩ Đài Loan Tạ Hữu Tâm qua đời đột ngột tại phòng tắm vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận suốt gần 1 tháng qua. Tới hôm 16/11, tức sau 25 ngày được lưu giữ trong nhà xác để phục vụ quá trình điều tra, thi thể của Tạ Hữu Tâm đã được đưa đi hỏa táng.

Đại diện gia đình là luật sư Trần Tuấn Đạt cùng một số nhân viên tang lễ đã hoàn tất thủ tục nhận thi thể vào khoảng 8h sáng 16/11. Ngoài ra, còn có hai chuyên gia trang điểm tử thi, chuyên trách làm sạch, chỉnh sửa và trang điểm cho Tạ Hữu Tâm trước khi hỏa táng. Quá trình này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau đó thi thể cô được đưa đến nhà hỏa táng Tĩnh Lạc ở Shah Alam. Tới khoảng 10h30' sáng 16/11, nghi thức hỏa táng hoàn tất.

Luật sư Trần Tuấn Đạt cho biết hiện vẫn chờ giải quyết các thủ tục và giấy tờ liên quan. Dự kiến, tro cốt Tạ Hữu Tâm sẽ được đưa về Đài Loan sớm nhất trong tuần tới, và không loại trừ khả năng gia đình sẽ trực tiếp sang Malaysia đưa tro cốt cô về nhà.

Tạ Hữu Tâm và Namewee. Ảnh: Zaobao

Cùng ngày, Namewee - người từng bị cảnh sát tạm giam và điều tra vì nghi ngờ có liên quan tới cái chết của Tạ Hữu Tâm - thay đổi ảnh đại diện màu đen trên mạng xã hội. Động thái này của Namewee lập tức thu hút sự chú ý, bàn luận của dân mạng.

Trước đó, Namewee khai vào ngày xảy ra vụ việc, người này và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận nội dung quay video tại khách sạn. Sau đó, nạn nhân nói muốn đi tắm rửa. Suốt nửa giờ không nghe thấy tiếng nước chảy, nên Namewee cảm thấy bất thường và đi kiểm tra. Tại phòng tắm, Namewee phát hiện nạn nhân đã không còn dấu hiệu sự sống. Người này khẳng định đã thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không thành công, sau đó gọi cấp cứu.

Sau khi khám xét phòng của Namewee, cảnh sát thu giữ 9 viên thuốc màu xanh nghi là thuốc lắc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy là amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.

Tuy nhiên, quá thời hạn tạm giam mà không tìm được chứng cứ xác đáng để buộc tội Namewee, nên cảnh sát phải thả tự do cho người này.