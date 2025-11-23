Dòng trạng thái ẩn ý của Hoài Lâm

Hoài Lâm đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Bài đăng của nam ca sĩ thu hút sự chú ý và bàn luận.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoài Lâm thu hút quan tâm khi chia sẻ dòng trạng thái mới. Trong bài đăng, ca sĩ ẩn ý về việc con cái thiếu tự do khi bị cha mẹ kiểm soát.

"Có những lúc, khi chúng ta lớn lên, ta vô thức muốn giữ lấy những điều vốn không thuộc quyền sở hữu của mình - kể cả con cái. Ta quên rằng con trẻ không phải tài sản, mà là những tâm hồn cần được lắng nghe và tôn trọng. Trưởng thành đôi khi không nằm ở quyền lực ta có, mà ở việc biết buông những kỳ vọng để các con được là chính mình", anh viết.

Hoài Lâm được nhận xét đang thay đổi theo hướng tích cực thời gian gần đây. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, giọng ca Như những phút ban đầu chia sẻ thêm: "Dù là con trai hay con gái, dù là con của cha trước hay mẹ sau, đã gọi là con thì đều xứng đáng được yêu thương như nhau. Một mái nhà chỉ trọn vẹn khi không còn sự phân biệt. Tình cảm của tụi nhỏ cũng vậy - hãy biết trân trọng cô gái của con trai mình, và yêu cả những người mà con mình yêu. Tôn trọng để yêu thương được lớn lên đúng nghĩa".

Bài đăng của nam ca sĩ sinh năm 1995 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, một số luồng ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang ẩn ý về những biến cố từng trải qua trong cuộc sống. Nhiều người hâm mộ chia sẻ cảm xúc với Hoài Lâm, động viên anh giữ tinh thần tích cực trong cuộc sống lẫn công việc.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Hoài Lâm cũng gây xôn xao khi chia sẻ clip ghi lại quá trình xóa hết hình xăm lớn ở cổ và chân. Trong clip, cha mẹ của Hoài Lâm cũng đi theo con trai và động viên anh.

Nam ca sĩ không chia sẻ lý do đi đến quyết định xóa hình xăm. Thời gian gần đây, Hoài Lâm đóng phim, tham gia trình diễn ở nhiều sân khấu. Theo hình ảnh ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người nhận xét diện mạo, thần thái của Hoài Lâm thay đổi theo hướng tích cực.

Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có nhiều giai đoạn gián đoạn. Song anh vẫn có lượng khán giả trung thành, luôn dõi theo và ủng hộ.