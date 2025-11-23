Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
4 con trai của Bằng Kiều

Bằng Kiều hào hứng khoe ảnh các con trên trang cá nhân. Anh cho biết con cả và con trai thứ 3 giống nhau, trong khi con trai thứ 2 và con út có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình.

Sáng 23/11, Bằng Kiều gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp gia đình lên mạng xã hội. Trong tấm hình, 3 con trai lớn của nam ca sĩ hào hứng trong buổi đi chơi, cafe ngoài trời. Cả ba mặc trang phục đời thường giản dị, vui vẻ khi tận hưởng những giây phút bên nhau và cười tươi khi tạo dáng trước ống kính.

Bằng Kiều cũng chia sẻ thêm loạt hình của 4 quý tử. Anh cả Beckham xuất hiện chững chạc, gương mặt góc cạnh, nam tính với kiểu tóc curtain. Trong khi hai con trai thứ Colin và Kenzi đều để tóc xù trẻ trung. Con trai út Benly của Bằng Kiều xuất hiện trong tấm ảnh chụp màn hình cuộc gọi video với cha.

Bằng Kiều thích thú chia sẻ phát hiện con cả và con trai thứ 3 giống nhau, trong khi con trai thứ 2 và con út cũng có nhiều điểm tương đồng.

Bang Kieu anh 1Bang Kieu anh 2Bang Kieu anh 3Bang Kieu anh 4

4 quý tử nhà Bằng Kiều. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của giọng ca Trái tim bên lề nhanh chóng thu hút quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng ngỡ ngàng khi các con của nam ca sĩ thay đổi khó nhận ra khi trưởng thành. Nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của Bằng Kiều.

Beckham, Colin và Kenzi là con chung của Bằng Kiều với vợ cũ Trizzie Phương Trinh. Cả 3 đều ở với mẹ, song Bằng Kiều vẫn hay ghé thăm, đưa các con đi chơi. Trong khi Benly là con của nam ca sĩ với vợ hiện tại là Mai Linh. Nhóc tì sinh năm 2001 được nhận xét điển trai, kháu khỉnh.

Gần đây, Bằng Kiều gây tranh cãi dữ dội vì phát ngôn "vạ miệng" liên quan đến concert của G-Dragon. Cụ thể, nam ca sĩ đăng một bức ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol, đồng thời cho biết cảm thấy chạnh lòng khi nhiều người Việt đi xem show nghệ sĩ quốc tế và đưa ra lời nhận xét về chuyên môn của G-Dragon.

Bằng Kiều đã nhanh chóng xoá bài đăng sau đó. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình dòng chia sẻ này nhanh chóng lan truyền, khiến nam ca sĩ hứng chịu nhiều chỉ trích.

Hoàng Nhi

