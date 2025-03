Con trai Bằng Kiều bỏ cấp 3, theo học trường nghệ thuật

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ con trai út Kenzi vừa từ bỏ ngôi trường cấp 3 để theo học tại một học viện nghệ thuật. Cô cho biết con trai có niềm đam mê âm nhạc ngay từ nhỏ.

Sáng 2/3, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh tiết lộ cô vừa đưa con trai út Kenzi đi tham gia kỳ thi tuyển vào Huntington Beach Academy for the Performing Arts. 8 năm trước, con trai cả của cô là Beckham cũng đăng ký theo học tại học viện này. Huntington Beach Academy of Performing Arts là một học viện nghệ thuật biểu diễn, dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.

“Mặc dù chưa biết liệu Kenzi có được nhận vào trường hay không, nhưng Kenzi đã quyết định từ bỏ ngôi trường cấp 3 mà em sẽ học trong năm tới, để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Kenzi phải rời xa những người bạn đã đồng hành cùng em từ những ngày học lớp mẫu giáo cho đến giờ. Ngày xưa Beckam đến đây học là vì chiều theo ý mẹ. Nhưng với Kenzi, đó là ước mơ của chính em”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trizzie Phương Trinh đưa con út Kenzi đi tham gia kỳ thi tuyển vào trường nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Vợ cũ của Bằng Kiều tiết lộ thêm 8 năm trước, khi đưa Beckham đi tham dự kỳ thi tuyển, cô còn bỡ ngỡ, không biết phải làm gì để giúp con. Hiện tại, nữ ca sĩ đã có kinh nghiệm nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho con trai út.

“Mặc dù rất tin tưởng vào tài năng đánh trống của Kenzi, nhưng đêm qua, mẹ vẫn không quên nhắc nhở em cầu nguyện với Bề Trên, xin cho phần thi của mình được trọn vẹn. Tài năng, sự chăm chỉ rèn luyện và đức tin cầu nguyện, hy vọng rằng tất cả điều này sẽ giúp Kenzi đạt được kết quả như mong muốn”, Trizzie Phương Trinh viết.

Dưới phần bình luận, ca sĩ Bằng Kiều bày tỏ tình yêu thương với con trai. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc may mắn tới con trai Trizzie Phương Trinh.

Sau khi ly hôn, Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn giữa quan hệ tốt, cùng nuôi dạy con 3 con trai chung. Cả 3 con đều ở với Trizzie Phương Trinh, song Bằng Kiều vẫn hay ghé thăm, đưa các con đi chơi. Hồi tháng 8/2024, Bằng Kiều còn gây chú ý khi tặng xe hơi cho con trai thứ Collin nhân dịp sinh nhật tuổi 18.

Về phía Trizzie Phương Trinh, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống cùng các con trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cũng cố gắng thu xếp thời gian đi du lịch cùng các con mỗi dịp hè.