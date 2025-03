Huỳnh Anh Tuấn: 'Tôi không ảo tưởng'

Nam diễn viên "Hương phù sa" tích cực hoạt động mạng xã hội thời gian qua. Anh khẳng định bản thân "không ảo tưởng hay tự mãn trước tình thương của khán giả".

Tối 1/3, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh Tuấn lên tiếng trước những bình luận ác ý nhắm tới anh và ê-kíp thời gian qua. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn sự quan tâm của khán giả, khẳng định mình chưa bao giờ vỗ ngực xưng tên hay “thần thánh hóa” bản thân, không ảo tưởng, tự mãn trước tình thương của mọi người. Anh cũng thừa nhận từng quảng cáo chưa đúng sự thật trong quá khứ, nhưng hiện tại đã rút kinh nghiệm.

“Cũng không ít lần sai vì nhiều lý do, nhưng lý do chính là mình. Mình không đủ hiểu biết hay không đủ bản lĩnh để vướng vào cái sai, nhưng Tuấn chọn dừng lại những cái sai đó. Ở thời điểm hiện tại, Tuấn rất sợ phải nói lời xin lỗi, nên Tuấn và ê-kíp hạn chế nguy cơ vướng vào những cái sai đó.

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Kiếm tiền cũng gần cả đời rồi, không biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Nên Tuấn sẽ chỉ làm những gì Tuấn cảm thấy an toàn cho mình, cho mọi người và được ê-kíp của mình cho phép”, anh viết.

Trước bình luận cho rằng thành công của anh là do may mắn, tài tử khẳng định những thành tựu đạt được thời gian qua là cả sự cố gắng, nỗ lực của anh và cả ê-kíp. “Tuấn cũng giữ một phương châm sống ‘không cao ngạo nhưng chẳng nhún nhường’. Phước là do mình tạo, nghiệp cũng là do mình gây, nên mỗi việc mình làm đều hết sức thận trọng. Tuấn tin vào những gì mình làm hôm nay, kết quả sẽ đến vào ngày mai”, anh chia sẻ.

Huỳnh Anh Tuấn đăng tải nhiều clip nấu nướng trên mạng xã hội thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, quê tại Vĩnh Long. Anh được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh... Năm 2024, nam diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương, đóng chung với Thuận Nguyễn.

Thời gian gần đây, Huỳnh Anh Tuấn thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội, giao lưu với người hâm mộ. Anh đăng tải nhiều clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường hay nấu ăn, thu hút sự quan tâm của khán giả. Tài tử nhận được nhiều lời khen nhờ tính cách thân thiện, hài hước.