Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Gia đình Haha cầu xin khán giả

  • Thứ sáu, 19/12/2025 20:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

BTC lên tiếng cảnh báo về tình trạng quay chụp lén Y-CONCERT rồi đăng tải trên mạng xã hội. Đơn vị này đồng thời kêu gọi khán giả không chia sẻ những nội dung này.

Tối 19/12, trên fanpage chính thức của Gia đình Haha, BTC cảnh báo khán giả liên quan đến vấn đề quay chụp lén Y-CONCERT và phát tán nội dung trên mạng xã hội. Phía BTC e ngại những hành động này có thể tiết lộ các yếu tố bất ngờ trong concert.

"Hiện tại, BTC nhận thấy có nhiều video được quay bằng flycam hoặc từ các khu vực nhà nghỉ xung quanh sân khấu và được đăng tải lên mạng. Chúng tôi hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và sự háo hức của khán giả. Tuy nhiên những hình ảnh này vô tình làm lộ các yếu tố đặc biệt mà BTC mong muốn được giữ kín đến phút cuối cùng", phía BTC cho hay.

Y-CONCERT anh 1

Dàn nghệ sĩ chuẩn bị cho Y-CONCERT. Ảnh: BTC.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Rất mong quý khán giả tiếp tục đồng hành, yêu thương các nghệ sĩ và toàn bộ ekip bằng cách không chia sẻ những nội dung có thể gây spoil, để Y-CONCERT được trọn vẹn cảm xúc khi chính thức diễn ra. Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người".

Đại nhạc hội Y-CONCERT quy tụ hơn 50 nghệ sĩ tới từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng, sẽ chính thức diễn ra vào tối 20/12 tại Hưng Yên.

Những ngày qua, Y-CONCERT trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu âm nhạc. Dân mạng liên tục cập nhật thông tin, bàn luận về concert đặc biệt này. Y-Concert được thiết kế như một festival thời lượng hơn 10 tiếng đồng hồ - con số dài nhất từ trước đến nay trong các sự kiện giải trí tại Việt Nam.

Phía BTC cũng tiết lộ sân khấu sẽ được đầu tư công nghệ cao, dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống âm thanh - ánh sáng - hiệu ứng được đầu tư đến từng chi tiết, phục vụ khán giả một đêm diễn bùng nổ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Phim của Hoàng Nam chỉ bán được 16 vé hôm nay

Ngày 19/12, cơn sốt "Avatar 3" chính thức đổ bộ rạp Việt. Sự xuất hiện của bom tấn quốc tế khiến các phim Việt, trong đó có tác phẩm của Hoàng Nam, giảm nhiệt mạnh ngoài phòng vé.

11 giờ trước

Kendall Jenner hẹn hò ông trùm nước hoa?

Người mẫu 30 tuổi tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng Ben Gorham. Thời gian gần đây, tin đồn cặp đôi hẹn hò ngày càng lan rộng, song hai người chưa chính thức xác nhận.

12 giờ trước

Giám đốc nhân sự bị tóm sống ngoại tình chính thức lên tiếng

Nhiều tháng sau vụ lùm xùm bị tóm khoảnh khắc ngoại tình với sếp trong concert của nhóm Coldplay, nữ giám đốc Kristin Cabot đã chính thức lên tiếng.

12 giờ trước

Tống Khang

Y-CONCERT Gia đình Haha quay lén spoil

    Đọc tiếp

    Luc Tieu Linh Dong keu oan hinh anh

    Lục Tiểu Linh Đồng kêu oan

    31 phút trước 21:57 19/12/2025

    0

    Ngôi sao "Tây Du Ký" chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc độc chiếm vai diễn Tôn Ngộ Không, hay có xích mích, mâu thuẫn với đạo diễn Dương Khiết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý