Gia đình Haha cầu xin khán giả

BTC lên tiếng cảnh báo về tình trạng quay chụp lén Y-CONCERT rồi đăng tải trên mạng xã hội. Đơn vị này đồng thời kêu gọi khán giả không chia sẻ những nội dung này.

Tối 19/12, trên fanpage chính thức của Gia đình Haha, BTC cảnh báo khán giả liên quan đến vấn đề quay chụp lén Y-CONCERT và phát tán nội dung trên mạng xã hội. Phía BTC e ngại những hành động này có thể tiết lộ các yếu tố bất ngờ trong concert.

"Hiện tại, BTC nhận thấy có nhiều video được quay bằng flycam hoặc từ các khu vực nhà nghỉ xung quanh sân khấu và được đăng tải lên mạng. Chúng tôi hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và sự háo hức của khán giả. Tuy nhiên những hình ảnh này vô tình làm lộ các yếu tố đặc biệt mà BTC mong muốn được giữ kín đến phút cuối cùng", phía BTC cho hay.

Dàn nghệ sĩ chuẩn bị cho Y-CONCERT. Ảnh: BTC.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Rất mong quý khán giả tiếp tục đồng hành, yêu thương các nghệ sĩ và toàn bộ ekip bằng cách không chia sẻ những nội dung có thể gây spoil, để Y-CONCERT được trọn vẹn cảm xúc khi chính thức diễn ra. Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người".

Đại nhạc hội Y-CONCERT quy tụ hơn 50 nghệ sĩ tới từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng, sẽ chính thức diễn ra vào tối 20/12 tại Hưng Yên.

Những ngày qua, Y-CONCERT trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu âm nhạc. Dân mạng liên tục cập nhật thông tin, bàn luận về concert đặc biệt này. Y-Concert được thiết kế như một festival thời lượng hơn 10 tiếng đồng hồ - con số dài nhất từ trước đến nay trong các sự kiện giải trí tại Việt Nam.

Phía BTC cũng tiết lộ sân khấu sẽ được đầu tư công nghệ cao, dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống âm thanh - ánh sáng - hiệu ứng được đầu tư đến từng chi tiết, phục vụ khán giả một đêm diễn bùng nổ.