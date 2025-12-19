Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc sống tuổi 63 của diễn viên Hoàng Văn Tiêu

  Thứ sáu, 19/12/2025 22:01 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sau khi giải nghệ, Hoàng Văn Tiêu làm nghề lái xe buôn cá. Diễn viên hiện vẫn độc thân, không lập gia đình.

Theo tờ HK01, diễn viên kỳ cựu Hoàng Văn Tiêu từng là một trong những “ác nhân quen mặt” của phim TVB. Tuy nhiên, kể từ sau khi giải nghệ, ông gần như biến mất trước ống kính truyền thông.

Hoang Van Tieu anh 1

Hình ảnh mới nhất của Hoàng Văn Tiêu. Ảnh: Weibo.

Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết tiết lộ cuộc sống của tài tử gạo cội hiện tại. Người này cho biết từng tình cờ gặp Hoàng Văn Tiêu trên đường. Trong tấm ảnh chụp lại, ông già đi trông thấy so với thời còn đóng phim, tóc và râu đều đã bạc trắng.

Mặc dù vậy, Hoàng Văn Tiêu trông vẫn rất minh mẫn, thần sắc được nhận xét tốt. Khi được fan nhận ra và tiến lại hỏi thăm, ông tỏ ra rất gần gũi, thân thiện, lịch sự nhận lời chụp ảnh chung. Dưới phần bình luận, dân mạng nhận xét diễn viên gạo cội nay trông giống một "ông bác hiền lành", khác hẳn hình tượng “ác nhân” như trong phim trước kia.

Hoàng Văn Tiêu sinh năm 1962, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Diễn viên từng làm việc tại TVB hơn 20 năm, rồi quyết định rời đài vào năm 2012.

Hoang Van Tieu anh 2

Hoàng Văn Tiêu sau khi giải nghệ làm nghề tài xế giao cá. Ảnh: Weibo.

Nhờ bạn bè giới thiệu, Hoàng Văn Tiêu làm nghề tài xế cho sạp cá. Công việc của ông là thức dậy từ sáng sớm, tới các chợ đầu mối bốc hàng và giao về điểm bán lẻ. Ngoài ra, diễn viên cũng từng thử công việc nhân viên công ty môi trường.

Trước những bàn tán về việc giải nghệ về làm nghề tài xế giao cá, Hoàng Văn Tiêu chia sẻ ông không bận tâm chuyện nghề nghiệp sang hèn. Ngoài ra, diễn viên cho biết cũng không hoàn toàn từ bỏ diễn xuất. Chỉ cần có đoàn phim mời, ông vẫn sẵn sàng nhận lời.

  TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Luc Tieu Linh Dong keu oan hinh anh

Lục Tiểu Linh Đồng kêu oan

31 phút trước 21:57 19/12/2025

0

Ngôi sao "Tây Du Ký" chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc độc chiếm vai diễn Tôn Ngộ Không, hay có xích mích, mâu thuẫn với đạo diễn Dương Khiết.

