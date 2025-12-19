Cuộc sống tuổi 63 của diễn viên Hoàng Văn Tiêu

Sau khi giải nghệ, Hoàng Văn Tiêu làm nghề lái xe buôn cá. Diễn viên hiện vẫn độc thân, không lập gia đình.

Theo tờ HK01, diễn viên kỳ cựu Hoàng Văn Tiêu từng là một trong những “ác nhân quen mặt” của phim TVB. Tuy nhiên, kể từ sau khi giải nghệ, ông gần như biến mất trước ống kính truyền thông.

Hình ảnh mới nhất của Hoàng Văn Tiêu. Ảnh: Weibo.

Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết tiết lộ cuộc sống của tài tử gạo cội hiện tại. Người này cho biết từng tình cờ gặp Hoàng Văn Tiêu trên đường. Trong tấm ảnh chụp lại, ông già đi trông thấy so với thời còn đóng phim, tóc và râu đều đã bạc trắng.

Mặc dù vậy, Hoàng Văn Tiêu trông vẫn rất minh mẫn, thần sắc được nhận xét tốt. Khi được fan nhận ra và tiến lại hỏi thăm, ông tỏ ra rất gần gũi, thân thiện, lịch sự nhận lời chụp ảnh chung. Dưới phần bình luận, dân mạng nhận xét diễn viên gạo cội nay trông giống một "ông bác hiền lành", khác hẳn hình tượng “ác nhân” như trong phim trước kia.

Hoàng Văn Tiêu sinh năm 1962, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Diễn viên từng làm việc tại TVB hơn 20 năm, rồi quyết định rời đài vào năm 2012.

Hoàng Văn Tiêu sau khi giải nghệ làm nghề tài xế giao cá. Ảnh: Weibo.

Nhờ bạn bè giới thiệu, Hoàng Văn Tiêu làm nghề tài xế cho sạp cá. Công việc của ông là thức dậy từ sáng sớm, tới các chợ đầu mối bốc hàng và giao về điểm bán lẻ. Ngoài ra, diễn viên cũng từng thử công việc nhân viên công ty môi trường.

Trước những bàn tán về việc giải nghệ về làm nghề tài xế giao cá, Hoàng Văn Tiêu chia sẻ ông không bận tâm chuyện nghề nghiệp sang hèn. Ngoài ra, diễn viên cho biết cũng không hoàn toàn từ bỏ diễn xuất. Chỉ cần có đoàn phim mời, ông vẫn sẵn sàng nhận lời.