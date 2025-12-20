Diễn viên Ấn Độ bị đám đông vây kín, sàm sỡ

Nidi Aghwal cảm thấy sốc nặng và mất ngủ sau vụ việc bị hàng nghìn người vây kín, quấy rối tại một sự kiện ra mắt phim mới đây.

Theo The Tatva, Nidi Aghwal vừa gây chú ý khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở Kukatpally, nơi cô tham dự buổi ra mắt bộ phim mới The Raja Saab. Khi ra về, người đẹp bị đám đông vây kín, chạy theo xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng nghìn người chen chúc, bất chấp hàng rào an ninh để tiến sát lại gần Nidhhi Agerwal. Hiện trường trở nên náo loạn với những tiếng hú hét, la ó của đám đông. Lợi dụng tình huống hỗn loạn, nhiều người đàn ông có hành động đụng chạm, sàm sỡ nữ diễn viên.

Nidhhi Agerwal tỏ ra rất hoảng sợ khi bị quấy rối. Cô cùng vệ sĩ phải chật vật luồn lách khỏi đám đông để di chuyển ra xe riêng và ra về. Sau khi lên xe, người đẹp vẫn tỏ ra bực bội, chỉnh lại trang phục đã bị kéo xộc xệch và lấy tay ôm mặt.

Tờ India Today cho biết cảnh sát xác nhận rằng ban tổ chức sự kiện đã không xin bất kỳ giấy phép nào cho việc tụ tập đông người này. Họ cũng cho biết không có bất kỳ phương án an ninh chính thức nào được chuẩn bị để kiểm soát đám đông lớn như vậy.

Cảnh tượng Nidhhi Agerwal sợ hãi vì bị hàng nghìn người vây kín.

Đoạn clip sau khi bị lan truyền nhanh chóng thu hút bàn luận. Người hâm mộ bày tỏ phẫn nộ khi Nidhhi Agerwal không được bảo đảm an toàn. Nhiều ý kiến chỉ trích, yêu cầu BTC sự kiện phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Theo Decan Chronicle, một nguồn tin thân cận tiết lộ nữ diễn viên đã cực kỳ hoang mang và mất ngủ sau trải nghiệm kinh hoàng này. “Cô ấy vẫn còn bị sốc. Việc bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn mà không có an ninh bảo vệ thật sự rất đáng sợ. Rõ ràng ban tổ chức phải chịu trách nhiệm”, người này cho biết.

Nidhhi Agerwal sinh năm 1993, là một nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ. Sau khi tham gia Miss Diva Universe 2014, cô lấn sân diễn xuất với bộ phim Hindi Munna Michael (2017). Người đẹp sau đó có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Savyasachi (2018). Nhờ sắc vóc nổi bật và diễn xuất tốt, cô được đông đảo khán giả yêu thích. Trang Instagram của người đẹp thu hút gần 30 triệu người theo dõi.