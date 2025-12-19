Hủy chiếu phim 'Oán thai đòi mẹ'

Bộ phim kinh dị ăn khách nhất Đài Loan 2025 đột ngột thông báo dời lịch chiếu và hủy buổi ra mắt tại Việt Nam như lịch trình dự kiến.

Tối 19/12, đại diện CJ HK Entertainment - nhà phát hành phim Oán thai đòi mẹ (tựa tiếng Anh: Mudborn) - thông báo dời lịch chiếu tác phẩm "vì lý do khách quan". Thời gian khởi chiếu chính thức hiện chưa được cập nhật. Ngoài ra, buổi ra mắt bộ phim trước báo giới, truyền thông theo lịch trình dự kiến trước đó cũng bị hủy.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, trên trang web của một số cụm rạp lớn như CGV hay BHD, Oán thai đòi mẹ vẫn cập nhật suất chiếu.

Ban đầu, Oán thai đòi mẹ ấn định lịch công chiếu chính thức từ 26/12 tại Việt Nam. Trước khi đặt chân đến rạp Việt, tác phẩm gắn nhãn 18+ từng gây sốt phòng vé Đài Loan, trở thành phim kinh dị đạt doanh thu cao nhất năm 2025.

Oán thai đòi mẹ thông báo dời lịch chiếu đột ngột.

Do Shieh Meng Ju đạo diễn, Oán thai đòi mẹ theo chân Hsu-Chuan, nhân viên một công ty game VR, vô tình mang về nhà một con búp bê đất sét vỡ từ ngôi nhà ma ám nơi anh đang lấy tư liệu cho tựa game kinh dị mới. Không ngờ, Muhua - người vợ đang mang thai của anh - lại bị cuốn hút một cách dị thường bởi con búp bê.

Dần dân, những hiện tượng rùng rợn liên tiếp ập đến, sức khỏe của Muhua cũng ngày càng suy kiệt. Tuyệt vọng và hoang mang, Hsu-Chuan tìm đến pháp sư trừ tà Ah-Sheng để cầu cứu. Và rồi, những bí mật ghê rợn ẩn trong con búp bê được lật mở. Phim lấy ý tưởng dựa trên một bài đồng dao kinh dị của Đài Loan.