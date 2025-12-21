Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trấn Thành bị hạ gục

  Chủ nhật, 21/12/2025 12:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong cuộc chiến xé bảng tên ở Running Man Vietnam, Trấn Thành trở thành mục tiêu tấn công của các người chơi. Ở tập mới nhất, anh bị 5 người chơi khác phối hợp, đánh bại.

tran thanh anh 1

Tối 20/12, tập 11 của Running Man Vietnam mùa 3 mang tên "Cuộc chiến nghi phạm" chính thức lên sóng. Mở màn đầu tập là những giây phút thoải mái khi các thành viên lần lượt "đấu tố" nhau về những tật xấu. Trấn Thành tố Quang Tuấn lớn tuổi mà hay làm những video nhảm nhí còn Liên Bỉnh Phát luôn "rớt miếng". Trong khi Trấn Thành bị tố "lạm dụng khả năng tranh luận gây mệt mỏi tinh thần đồng đội"...
tran thanh anh 2

Sau đó, dàn cast phải bước vào các thử thách để "giải oan" cho mình. Trò chơi "Thổi tắt nến bằng quạt" yêu cầu các thành viên bốc thăm vị trí gắn quạt mini trên cơ thể (cổ, bụng hoặc chân). Họ phải vận dụng sự khéo léo của cơ thể để đưa cánh quạt đến gần nến và thổi tắt chúng. Lan Ngọc và Quân A.P nhanh chóng hoàn thành thử thách.

tran thanh anh 3

Trong khi đó, Trấn Thành và Anh Tú Atus chật vật khi tham gia trò chơi này. Họ nằm bò ra sàn nhà, tìm đủ mọi cách để quạt tắt nến. Kết thúc thử thách, 9 thành viên chia thành 3 đội: Bùi Công Nam kết đội với Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát chọn Anh Tú Atus và Quang Trung, Quân A.P đặt niềm tin vào Trấn Thành và Neko Lê.
tran thanh anh 4

Ở thử thách tiếp theo mang tên "Rút nước lạnh", mỗi đội cử một thành viên ngồi đối diện nhau thành vòng tròn, trên đầu đội chiếc nón chứa nước được cố định bằng các thanh que. Người tấn công đặt câu hỏi, người bị hỏi phải trả lời trong 5 giây. Nếu thất bại, người tấn công được quyền rút một thanh que trên nón đối thủ. Ai rút trúng thanh "chốt" khiến nước đổ ướt người sẽ thua cuộc.
tran thanh anh 5

Trận đấu trở nên kịch tính khi các câu hỏi xoay quanh đời tư và điểm yếu của nhau. Khi Neko Lê yêu cầu Lan Ngọc kể tên ba người yêu cũ, cô né tránh. Còn Liên Bỉnh Phát khi bị hỏi câu tương tự, anh trả lời "không có người yêu cũ". Bạn gái hiện tại là mối tình đầu và cả hai gắn bó đến thời điểm hiện tại.

tran thanh anh 6

Cuộc đua xé bảng tên gay cấn nhất khi một thành viên sẽ bị chọn làm "mục tiêu" dựa trên số phiếu bầu chọn nghi phạm. Tất cả thành viên còn lại sẽ cùng truy đuổi để xé bảng tên người đó. Nếu "mục tiêu" tìm thấy chiếc còi đỏ trước khi bị xé, họ sẽ sống sót. Kẻ đi săn có thể trở thành kẻ bị săn bất cứ lúc nào.
tran thanh anh 7

Quang Trung Trở thành mục tiêu đầu tiên và bị bộ đôi khách mời Neko Lê và Bùi Công Nam truy bắt ráo riết. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhẹn, anh đã tìm được còi đỏ ngay trước khi bảng tên bị chạm tới. Neko Lê thể hiện bản lĩnh khi xé thành công bảng tên của Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát. Nhưng sau đó, anh lại bị dàn cast chính hạ gục.

tran thanh anh 8

Màn quyết đấu tay đôi giữa Anh Tú Atus và Quân A.P căng thẳng nhất ở gần cuối chương trình. Trong một khoảnh khắc quyết định, Quân A.P xé được bảng tên đối thủ. Chung diễn biến, Trấn Thành bị 5 thành viên hợp lực tấn công. Anh giằng co quyết liệt. Kết quả, anh bị hạ gục dưới sức mạnh của các đối thủ còn lại.

An Nhi

Ảnh: NSX

