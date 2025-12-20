Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 10 Miss Cosmo 2025. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của fan sắc đẹp.

Chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 chính thức diễn ra vào tối 20/12 tại TP.HCM. Trải qua các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ Miss Cosmo, 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh (sinh năm 1999).

Sau phần thi trình diễn trang phục bikini và dạ hội, top 5 được xướng tên gồm Philippines, Brazil, Mỹ, Panama, Myanmar. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam - Phương Linh - dừng chân ở top 10 cuộc thi.

Việc Phương Linh trượt top 5 không nằm ngoài dự đoán của fan sắc đẹp. Người đẹp có sự nỗ lực ở đêm chung kết. Song dàn thí sinh tham gia cuộc thi Miss Cosmo năm nay được đánh giá mạnh và kỹ năng tốt hơn.

Phương Linh trượt top 5 Miss Cosmo 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Trước đó, Phương Linh thể hiện không quá nổi bật ở bán kết lẫn các vòng thi phụ. Cô gặp sự cố khi trình diễn trang phục dạ hội ở đêm thi bán kết và thể hiện kỹ năng catwalk lẫn hô tên thiếu tự tin. Người đẹp cũng không giành giải ở các vòng thi phụ khác.

Tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2025 diễn ra ở TP.HCM vào ngày 24/11, người đẹp sinh năm 1999 cho biết cô đặt mục tiêu cao nhất tại cuộc thi năm nay và mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa, sự thân thiện, hiếu khách đến với thí sinh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác khi tới Việt Nam. Là thí sinh đại diện nước chủ nhà, Phương Linh rất áp lực. Thời gian qua, cô tập trung rèn luyện các kỹ năng như trình diễn, múa và chuẩn bị cho dự án cộng đồng mang tên Line2Life.

Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội ở đêm chung kết. Ảnh: Phương Lâm.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, đăng quang Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025) sau khi vượt qua 42 thí sinh. Sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo 87-65-91, cô được đánh giá là ứng viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi.

Trước khi đến với Miss Cosmo Vietnam, Phương Linh từng tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ) và hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Trở về Việt Nam, cô làm chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân, đồng thời từng có kinh nghiệm kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn thế giới.