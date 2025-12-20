Mai Tài Phến đăng ảnh bên Mỹ Tâm

Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên Mỹ Tâm. Anh viết: "Và ta chọn nhau giữa bao ngã rẽ. Không ồn ào, cũng chẳng phô trương".

Trưa 20/12, Mai Tài Phến chia sẻ hình ảnh bên Mỹ Tâm. Cả hai cùng đeo chung tai nghe, ngồi phía trước monitor trên phim trường. "Và ta chọn nhau giữa bao ngã rẽ/ Không ồn ào, cũng chẳng phô trương/ Chỉ là nắm tay qua ngày rất khẽ/ Mà tim thì ấm đến lạ thường", Mai Tài Phến viết.

Thời gian gần đây, Mai Tài Phến chăm đăng tải bên giọng ca Họa mi tóc nâu. Trong khi Mỹ Tâm cũng thoải mái khi hình ảnh "chế" cả hai ngập tràn mạng xã hội sau khi họ tung first look phim Tài. Ở một bài đăng gần đây, nữ ca sĩ viết: "Poster, video phim có rồi, chế hình cũng đầy mạng rồi, vậy mình cũng không để dành nữa" hay "Mới ra first look thôi mà các bạn quậy quá. Chắc mai ra luôn first video cho các bạn đỡ viết kịch bản nữa".

Mai Tài Phến chia sẻ khoảnh khắc bên Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành 8 năm qua. Cả hai âm thầm ủng hộ nhau trong mỗi dự án. Ở mỗi live show, concert của Mỹ Tâm, nam diễn viên luôn có mặt ở dưới hàng ghế khán giả để theo dõi. Tại concert See the Light của Mỹ Tâm diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 13/12, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc tên Mai Tài Phến khi hình ảnh họ cùng xuất hiện trên màn hình phía sau. "Đây là hình ảnh ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi. Hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy. Love you", Mỹ Tâm nói. Chia sẻ của cô nhận tràng vỗ tay lớn từ hàng chục nghìn khán giả phía dưới. Song họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Mới đây, họ công bố hợp tác ở dự án điện ảnh Tài. Trong đó, Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn còn Mỹ Tâm là nhà đầu tư, sản xuất. Tài là phim điện ảnh đầu tiên Mai Tài Phến đứng sau máy quay. Dự án dự kiến khởi chiếu vào đầu năm sau. Phim hiện chưa công bố dàn diễn viên.