Gần 3 triệu người xem Tiểu Vy ‘được chụp lén’

  • Thứ sáu, 19/12/2025 15:44 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Tiểu Vy gây chú ý khi đu trend "trạm tỷ". Clip ghi lại cảnh cô được chụp lén hút gần 3 triệu lượt xem.

Tiểu Vy là người đẹp tiếp theo gia nhập trào lưu "trạm tỷ" gây sốt mạng xã hội thời gian qua. Trên trang cá nhân, hoa hậu đăng tải bộ ảnh được thực hiện ở một tòa nhà kèm chú thích: "Vào một ngày đẹp trời được trạm ca rủ đi dạo chụp hình". Loạt hình nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Nhiều dân mạng dành lời khen cho visual và thần thái của Tiểu Vy.

Trong ảnh, cô diện trang phục đơn giản với áo hai dây kẻ sọc khoác ngoài là áo da kết hợp quần jeans. Tiểu Vy đeo túi xách, kính râm và phối thêm một số phụ kiện như trang sức, tai nghe dây. Cô bước xuống từ cầu thang của tòa nhà hoặc vừa đi vừa nghe điện thoại, trong khi một "trạm tỷ" chụp từ phía sau.

tieu vy anh 1tieu vy anh 2

Tiểu Vy nhận nhiều lời khen khi đu trend "trạm tỷ". Ảnh: FBNV.

Trên kênh cá nhân, Tiểu Vy cũng đăng tải clip này và hút gần 3 triệu lượt xem.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đu trend "trạm tỷ". Diễn viên Quốc Anh cũng lựa chọn khuôn viên của một tòa nhà để thực hiện trào lưu này. Thay vì thuê "trạm tỷ", nam diễn viên cho biết thêm anh thuê thợ chụp ảnh quen.

Quốc Anh chọn trang phục gồm áo sơ mi phối quần jeans phom rộng. Với gương mặt điển trai và chiều cao nổi bật, diễn viên được đánh giá là mỹ nam thành công khi hưởng ứng trào lưu nói trên. Video ghi lại khoảnh khắc săn ảnh thu hút 7,8 lượt xem sau ít ngày đăng tải. Nhiều tài khoản mạng nhận xét nam diễn viên không khác gì idol Trung Quốc, Hàn Quốc.

tieu vy anh 3tieu vy anh 4

Video ghi lại khoảnh khắc săn ảnh của Quốc Anh thu hút 7,8 lượt xem sau ít ngày đăng tải. Ảnh: FBNV.

Các clip đu trend "trạm tỷ" của Trương Quỳnh Anh, Midu cũng nhận lượt tương tác, yêu thích lớn từ dân mạng.

"Trạm tỷ" hay "fansite" là cách gọi của cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc dành cho đối tượng thường xuyên săn khoảnh khắc thần tượng tại sân bay, sân khấu... bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Trào lưu được khởi xướng ở Trung Quốc hồi tháng 11 và nhanh chóng rầm rộ ở Việt Nam vào đầu tháng 12.

An Nhi

tiểu vy Trần Tiểu Vy tiểu vy trạm tỷ quốc anh

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

Đọc tiếp

