Thủy Tiên lộ diện sau thời gian biến mất trên MXH

Thủy Tiên vừa có bài đăng mới nhất trên trang cá nhân sau nhiều tháng im ắng. Nữ ca sĩ chia sẻ clip bên ông xã sau 17 năm gắn bó.

Tối 18/12, Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại sau thời gian biến mất. Trên fanpage, cô chia sẻ clip bên ông xã Công Vinh. Trong clip, cả hai rạng rỡ bước ra từ ôtô. Thủy Tiên diện đầm dài, đeo kính râm và xách trên tay chiếc túi màu cam, được cô mua cách đây 12 năm.

Thủy Tiên chia sẻ clip bên Công Vinh trong bài đăng mới nhất. Ảnh: FBNV.

"Trên mạng mà không nhắc là tôi không để ý luôn. Tính ra clip này là 'Kỷ lục xài đồ cổ' của tôi luôn. Túi dùng 12 năm. Chồng là 17 năm. Tôi xài đồ không hao tí nào", cô chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều khán giả thắc mắc lý do Thủy Tiên "ở ẩn", cô phản hồi: "Lâu quá không đăng bài, Facebook đòi khóa page luôn rồi nên chị phải ngoi lên để chứng minh đây không phải là nick ảo".

Trước đó, Thủy Tiên từng xuất hiện trong buổi thử đồ cho show của NTK Đỗ Long vào đầu tháng 12. Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo có phần khác lạ.

Song sau đó, tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Đỗ Long, Thủy Tiên lại bất ngờ mất hút.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo.

Giữa năm 2024, 2 người từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn cho vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị".

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với các ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim. Những năm qua, cô rất ít tham gia các hoạt động, sự kiện giải trí.