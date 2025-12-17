Wren Evans dừng mọi hoạt động, không hoạt động mạng xã hội nhiều tháng qua. Bài đăng cuối cùng của anh trên trang cá nhân là vào giữa tháng 5.

Khoảng 7 tháng qua, Wren Evans biến mất khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Anh cũng không xuất hiện trong các sự kiện hay phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Sự im lặng của nam ca sĩ khiến công chúng chú ý, bàn luận.

Theo đó, bài đăng gần nhất trên trang Facebook của nam ca sĩ là vào tháng 3. Tương tự, nam ca sĩ cũng ngừng cập nhật bài đăng trên trang Instagram từ ngày 15/5.

Wren Evans biến mất khỏi mọi nền tảng mạng xã hội nhiều tháng qua.

Thời điểm ấy, giọng ca Thích em hơi nhiều lên tiếng về vụ ồn ào tình cảm. Anh gửi lời xin lỗi tới bạn gái cũ và dancer Mi Nga cùng khán giả theo dõi.

"Wren hiểu trách nhiệm của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở cách sống, hành xử, cách hiện diện trước công chúng. Wren đang nghiêm túc tự kiểm điểm và tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân từng ngày", ca sĩ chia sẻ.

Lùm xùm tình ái của Wren Evans xuất phát từ bài đăng của Lim Feng, bạn gái cũ nam ca sĩ vào tháng 5. Trong đó, cô lên tiếng tố bị phản bội trong mối quan hệ với Wren Evans. Mi Nga được cho là người xen vào. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau đó, Mi Nga lên tiếng phủ nhận việc can thiệp vào mối quan hệ giữa Wren Evans và Lim Feng. Cô cho biết đã đồng ý hẹn hò với nam ca sĩ sau khi được khẳng định rằng mối quan hệ trước đó đã chấm dứt.

Tuy nhiên, sau khi đọc bài đăng của Lim Feng vào 14/5, cô mới biết sự thật về mối quan hệ tình cảm giữa Wren Evans với bạn gái cũ. Do đó, cô đã chủ động cắt đứt liên lạc với Wren Evans. Cả 2 không còn liên quan gì tới nhau. Mi Nga cũng rút khỏi nhóm nhảy sau ồn ào tình cảm.

Wren Evans, tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa pop, hip hop và R&B, phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Một số bài hát nổi tiếng của anh như Thích em hơi nhiều, Gặp may, Cơn đau, Từng quen…