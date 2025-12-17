Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 8 năm

Ngày 17/12, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành tâm điểm chú ý sau khi công bố dự án điện ảnh Tài. Trong đó, Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn còn Mỹ Tâm là nhà đầu tư, sản xuất. Tài là phim điện ảnh đầu tiên Mai Tài Phến đứng sau máy quay. Dự án dự kiến khởi chiếu vào đầu năm sau. Phim hiện chưa công bố dàn diễn viên. Poster đầu tiên của Tài chỉ xuất hiện hình ảnh Mai Tài Phến. Nam diễn viên đứng trên một chiếc ghe nhỏ giữa không gian sông nước.

Hình ảnh cặp đôi trong lễ khai máy dự án. Theo thông tin từ đoàn phim, dự án bắt đầu ghi hình từ giữa năm 2025, với bối cảnh chính tại các vùng quê miền Tây. Mỹ Tâm được cho cũng sẽ góp mặt với một vai diễn trong phim. Tài là tác phẩm đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 6 năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019).

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành 8 năm qua. Cả hai âm thầm ủng hộ nhau trong mỗi dự án. Ở mỗi live show, concert của Mỹ Tâm, nam diễn viên luôn có mặt ở dưới hàng ghế khán giả để theo dõi. Tại concert See the Light của Mỹ Tâm diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 13/12, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc tên Mai Tài Phến khi hình ảnh họ cùng xuất hiện trên màn hình phía sau. "Đây là hình ảnh ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi. Hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy. Love you", Mỹ Tâm nói. Chia sẻ của cô nhận tràng vỗ tay lớn từ hàng chục nghìn khán giả phía dưới.

Dù vậy, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ. Trong những lần xuất hiện chung, họ diện trang phục đồng điệu. Mai Tài Phến nhiều lần dùng những lời có cánh để khen ngợi Mỹ Tâm. Trong khi đó, giọng ca Họa mi tóc nâu nói Mai Tài Phến là người hiền lành, dễ thương và chu đáo.

Vào năm 2021, thông tin bộ đôi hẹn hò rộ lên sau loạt khoảnh khắc cả hai được bắt gặp đi du lịch chung. Khi đó, Mỹ Tâm viết tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "20 năm qua đã hơn một lần mình tự hỏi, với những quan tâm của khán giả về chuyện tình cảm của mình đó là gì? Là muốn biết mình có đang hạnh phúc hay không sau ngần ấy năm cống hiến nghệ thuật hay vì điều gì? Cuộc đời mình, thứ mình không muốn công khai nhất đó là chuyện tình cảm. Cho đến khi nào mình lấy một ai đó thì sẽ thông báo rõ ràng chứ không phải là câu chuyện chắp vá lập lờ".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu hợp tác vào năm 2017 khi nam diễn viên góp mặt trong MV Đừng hỏi em. Một năm sau, anh được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị trợ lý của anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn. Phim thu về khoảng 70 tỷ đồng , vượt xa mức kinh phí sản xuất, được xem là một trong những phim Việt thành công phòng vé thời điểm đó. Song chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Mỹ Tâm được đánh giá tiến bộ và tự nhiên, trong khi Mai Tài Phến cho thấy sự nghiêm túc nhưng vẫn còn hạn chế ở một số phân đoạn tâm lý.

Mai Tài Phến tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Trước khi góp mặt ở MV của Mỹ Tâm, diễn viên quê Bạc Liêu (nay là Cà Mau) từng trải qua 5 năm khó khăn, thất nghiệp. Anh kể từng đi làm hậu đài, bấm nhạc ở sân khấu, diễn phụ cho các đồng nghiệp tại game show Cười xuyên Việt, Kịch cùng Bolero... Gần nhất, năm 2023, anh đảm nhận vai Võ Tòng trong phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

