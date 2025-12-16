Cuộc đấu phim Tết 2026 khốc liệt chưa từng thấy

Đường đua phim Tết 2026 nóng lên từng ngày khi các đạo diễn, nhà sản xuất lần lượt công bố những dự án mới. Trong đó, sự xuất hiện của Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng gây chú ý. Tác phẩm khai thác chủ đề gia đình với những mâu thuẫn, khoảng cách thế hệ giữa cha - con. Ở dự án điện ảnh mới nhất, Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên. Hiện dàn diễn viên của phim vẫn chưa được tiết lộ. Trong poster phim được công bố vào sáng 15/12, Trường Giang đảm nhận vai người cha miền Trung, có làn da sạm nắng, ngoại hình giản dị, bên cạnh nhân vật con gái. Trong khi người cha mong giữ gìn nghề làm mắm truyền thống, cô con gái đầy hoài bão theo đuổi giấc mơ thời trang.
Đạo diễn thứ hai bước vào cuộc đua phim Tết không ai khác là Trấn Thành. Thỏ ơi quy tụ dàn cast gồm nhiều diễn viên, ca sĩ, hot TikToker Lyly, Đinh Ngọc Diệp, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan... Nữ chính được dự đoán là rapper Pháo. Ở dự án này, ngoài vai trò đạo diễn, Trấn Thành cũng tham gia diễn xuất. Thỏ ơi đã công bố first look trailer song chưa đủ hấp dẫn. Dự án điện ảnh Tết 2026 tiếp tục là thách thức với Trấn Thành khi tác phẩm gần nhất - Bộ tứ báo thủ gây thất vọng về chất lượng. Bộ phim được xem là bước lùi của nam đạo diễn sau khoảng 5 năm đứng sau máy quay.
Đối thủ của Trấn Thành, Trường Giang ở mùa phim lớn nhất năm là Lê Thanh Sơn. Dự án Báu vật trời cho với sự góp mặt của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào, nhận được sự đón đợi của khán giả. Đứa con tinh thần của Lê Thanh Sơn đã công bố teaser. Bộ phim kể về câu chuyện của Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương sau những biến cố trong cuộc sống. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Trong teaser được nhà sản xuất công bố, Ngọc nói với Hồng: "Giá một ngày đi tour của anh là bao nhiêu? Tôi yêu cầu anh cư xử với mẹ con tôi như là một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, không dây dưa cảm xúc cá nhân".
Bối cảnh quay của Báu vật trời cho diễn ra tại làng chài Yên Hòa thanh bình. Ngoài Phương Anh Đào, Tuấn Trần, dự án còn có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát, La Thành... Trước Báu vật trời cho, Lê Thanh Sơn và Tuấn Trần từng thất bại với dự án gần nhất Móng vuốt. Dự án phát hành vào tháng 6/2024 nhưng chỉ thu hơn 3,8 tỷ đồng. Tác phẩm bị chê về chất lượng với kịch bản cũ kỹ, nhiều sạn.
Dự án phim Tết thứ ba đến từ Minh Beta. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh thu hút dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam như NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương... Trong đó, NSƯT Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh. Phim Mùi phở thuộc thể loại hài, tình cảm, xoay quanh câu chuyện của các thành viên trong một gia đình có truyền thống nấu phở.
Bối cảnh ghi hình chính của bộ phim ở Nam Định (nay là Ninh Bình) - một trong những cái nôi của phở. Ngoài ra phim còn có các cảnh quay ở TP.HCM và Hà Nội. Minh Beta chia sẻ kịch bản được phát triển gần 2 năm và chỉnh sửa hơn 100 lần để bảo đảm sự chân thực. Đoàn phim cũng trực tiếp về Nam Định để học nghề từ các nghệ nhân nấu phở.
