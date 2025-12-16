Cuộc đấu phim Tết 2026 khốc liệt chưa từng thấy

Đối thủ của Trấn Thành, Trường Giang ở mùa phim lớn nhất năm là Lê Thanh Sơn. Dự án Báu vật trời cho với sự góp mặt của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào, nhận được sự đón đợi của khán giả. Đứa con tinh thần của Lê Thanh Sơn đã công bố teaser. Bộ phim kể về câu chuyện của Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương sau những biến cố trong cuộc sống. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Trong teaser được nhà sản xuất công bố, Ngọc nói với Hồng: "Giá một ngày đi tour của anh là bao nhiêu? Tôi yêu cầu anh cư xử với mẹ con tôi như là một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, không dây dưa cảm xúc cá nhân".