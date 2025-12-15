Lương Bích Hữu ngày càng trẻ

Lương Bích Hữu gây bất ngờ khi chia sẻ thông tin vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 41. Nữ ca sĩ nhận bằng loại giỏi của Nhạc viện TP.HCM sau nhiều năm theo học. Cô còn nhận giấy khen của nhà trường về những đóng góp trong các hoạt động của phòng đào tạo. Tại buổi lễ, Lương Bích Hữu diện trang phục cử nhân và có phần phát biểu, chia sẻ ngắn.

Thời gian qua, Lương Bích Hữu "lột xác" về vẻ ngoài và phong cách thời trang. Nữ ca sĩ nhiều lần được khen trẻ trung. Sau khi giảm cân, cô thoải mái thử sức với nhiều outfit theo phong cách khác nhau.

Trong một buổi biểu diễn, cô phá cách với thiết kế theo phong cách Y2K. Lối makeup và làm tóc mang lại sự tươi tắn, rạng rỡ cho Lương Bích Hữu. "Không nhận ra Lương Bích Hữu"; "Quá trẻ trung ở tuổi ngoài 40"; "Chị đẹp đã 41 tuổi rồi sao, nhìn như 18, đôi mươi"; "Xin bí kíp để trẻ như chị"... là những bình luận từ dân mạng.

Thời gian qua, Lương Bích Hữu trở lại ấn tượng. Cô tham gia nhiều game show và xuất hiện ở các sân khấu trong, ngoài nước. Tuy nhiên, ca sĩ khá kín tiếng về đời tư. Ở tuổi 41, Lương Bích Hữu là mẹ đơn thân. Cô có con gái năm nay khoảng 11 tuổi. Song Lương Bích Hữu hạn chế chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội.

