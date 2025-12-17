Những clip ghi lại cảnh đạo diễn Hoàng Nam thị phạm diễn xuất cho dàn diễn viên trẻ đang gây bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoàng Nam tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng trên nhiều nền tảng. Đáng chú ý, những clip thị phạm diễn xuất của đạo diễn với dàn diễn viên trẻ trong thời điểm quay Thế hệ kỳ tích được "đào" trở lại và hút lượng tương tác, bình luận trái chiều từ công chúng.

Trong đó, clip Hoàng Nam thị phạm diễn xuất cho diễn viên Trần Tú (vai Tiến) ở các cảnh quay với bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa) trong bệnh viện hút hàng triệu lượt xem. Hoàng Nam đóng trước các cảnh này, sau đó hướng dẫn từng điệu bộ, cử chỉ và lời thoại cho Trần Tú. Song màn thị phạm của anh gây chán nản với lối diễn vụng về, cường điệu, đài từ kém.

Không chỉ với Trần Tú, Hoàng Nam cũng thị phạm nhiều diễn viên khác, trong có cả NSND Thanh Hoa. Dưới bình luận, nhiều khán giả mộ điệu phim tranh luận về cách chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn.

Màn thị phạm diễn xuất của Hoàng Nam gây bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

"Nhìn đạo diễn thị phạm tệ như vậy là biết chất lượng phim ra sao rồi"; "Hoàng Nam thị phạm mà ánh mắt của dàn diễn viên cũng chán nản theo"; "Không thể tin được đây là đạo diễn phim luôn, không có một chút nghiệp vụ nào, làm sao có thể thực hiện phim điện ảnh được vậy"; "Hoàng Nam muốn theo đuổi con đường phim ảnh nên đi học trường lớp để được đào tạo bài bản, đàng hoàng trước khi dấn thân vào ngành này"... là những bình luận trái chiều từ dân mạng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Hoàng Nam chỉ đang làm đúng công việc của mình.

Ít ngày trước, Hoàng Nam thông báo anh sẽ trở lại hành trình làm YouTuber sau cú ngã đau đớn với Thế hệ kỳ tích. Theo đạo diễn, kinh phí đầu tư, sản xuất dự án phim chủ yếu đến từ bản thân anh. Do vậy, khi phim lỗ nặng ngoài phòng vé, doanh thu chỉ hơn 500 triệu đồng sau vài ngày trình làng, Hoàng Nam rơi vào tình cảnh trắng tay.

"Số tiền thu về chỉ đủ một chút để trả nợ. Vì vậy, tôi phải tỉnh táo, trở lại cuộc sống. Tôi sẽ quay lại làm nhà sáng tạo nội dung, YouTuber. Đây thực sự là công việc khiến bản thân cảm thấy tự do, không phải suy nghĩ hay lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến người thân. Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim cuối cùng của tôi. Khi làm phim, tôi cảm thấy rất áp lực, từ khâu viết kịch bản, đi quay, hậu kỳ và lúc ra rạp. Trăm ngàn những sự việc xảy đến và tôi không còn là chính mình nữa", Hoàng Nam nói.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam vào sáng 17/12, đứa con tinh thần của Hoàng Nam ghi nhận doanh thu 800 triệu đồng. Phim sẽ sớm rời rạp trong vài ngày tới.